اطلاق نيران على رئيس مركز أمني دون ان تصيبه في شارع الستين.. تفاصيل

وطنا اليوم _ اغلق عدد كبير من المواطنين شارع الستين- السلط، من خلال ايقاف مركباتهم والترجل منها، واقامة الدبكات احتفالاً بالتخرج مما استدعى تدخل قوى الامن.

وقال مصدر مطلع إن القوى الأمنية قامت بجمع معلومات وكشف حسي بالموقع، ليتبين وجود عدد كبير من الأشخاص الذين يغلقون الشارع عبر إيقاف مركباتهم والترجل منها، وإقامة الدبكات احتفالاً بِتَخَرّج أحدهم من الجامعة.

واوضح ان رئيس المركز الأمني ضمن الاختصاص وصل المكان، يرافقه ضابطان وأفراد من مرتب المركز، إلى نقطة التجمهر، وحاول رئيس المركز التفاوض مع أحدهم لتحريك المركبات، ما دفع احد الأشخاص الى السب والشتم غضباً منه على طلب رئيس المركز.

وبين ان الأمر تطور ، وذهب ذلك الشخص إلى مركبته التي أوقفها في منتصف الشارع، وأخرج منها سلاحاً نارياً (مسدس)، وأطلق منه رصاصة باتجاه رئيس المركز مرت بجانب رأسه ولم تصبه.

واكد المصدر ان أحد ضباط الأمن المتواجدين بالموقع، كان يقوم بتصوير الأحداث بواسطة هاتفه الخلوي، وقد تم رصد لحظة إطلاق النار على رئيس المركز من قبل المتهم، مشيراً الى ان المتهم كان عليه بينة عند المدعي العام بالإضافة إلى شهود العيان.

وذكر انه تم فتح الشارع وتحريك المركبات التي أغلقت الشارع بعد عملية إطلاق النار التي أحدثت جلبة الموقع