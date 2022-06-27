بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

تجريم رئيس ناد رياضي اختلس تبرعات من الديوان الملكي

منذ دقيقتين
Jordanian Dinar is counted by a machine and by hand

وطنا اليوم:أصدرت الهيئة السابعة المختصة بالنظر في قضايا مكافحة الفساد حكما بحق رئيس نادي رياضي اجتماعي، اختلس تبرعا من الديوان الملكي الهاشمي العامر بقيمة 10 آلاف دينار، والحكم عليه بالأشغال المؤقتة 5 سنوات و5 أشهر وتضمينه مبلغ 17 آلاف دينار.
وأعلن القرار في جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي رمزي العظامات وعضوية محمد الطراونة، بحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد معاوية السعايدة.
وجرمت المحكمة المتهم بجناية الاختلاس، وهدر المال العام والاستثمار الوظيفي.
وبحسب قرار المحكمة فإن المتهم بصفته رئيسا لنادٍ رياضي ثقافي اجتماعي، مفوضا بالتوقيع عن النادي لدى البنك، وتم استدعاؤه من قبل الديوان الملكي، وقد تسلم شيكا بقيمة 10 آلاف دينار كتبرع للنادي إلا أنه جمَع الهيئة الادارية للنادي، وأبلغهم بأن النادي بحاجة إلى مبالغ مالية لتسديد الالتزامات.
وأبلغ المتهم الهيئة الإدارية بأنه حصل على ظرف شخصي له، وأنه يرغب بتسليف النادي مبلغ 10 آلاف دينار لغايات تسديد التزامات النادي، وبعد إقناع أعضاء الهيئة الإدارية اتخذ قرارا بالموافقة على أنه أقرض النادي مبلغ 10 آلاف دينار، على أن يستعيد المبلغ من الدعم السنوي الذي يأتي للنادي، وتم التوقيع من قبله والهيئة الإدارية على القرار، وبعد ذلك أودع الشيك موضوع التبرع من الديوان في حساب النادي على اعتبار أنه تسليف أو قرض شخصي منه للنادي.
بعدها بأيام سحب مبلغ 9 آلاف و900 دينار بصفته مفوضا بالتوقيع من النادي باعتبار أنه استرجع هذا المبلغ كدين له على النادي خلافا للحقيقة والواقع.
كما تبين بأن المتهم كان يعمل على سحب رسوم الاشتراكات السنوية التي يتم إيداعها من قبل أعضاء الهيئة العامة، وإيداعها مرة أخرى في حساب النادي كرسوم اشتراك عن أعضاء جدد من طرفه لغايات إعادة انتخابه كرئيس للنادي، وغيرها من الوقائع الثابتة للمحكمة.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

14:42

مبارك تخرج محمد جوهر من جامعة آل البيت

14:37

الزريقي يوقع على كشوفات ظفار العماني إلكترونيا

14:24

التعليم العالي : 38 ألف طالب وافد في الجامعات الأردنية

14:15

الاعتداء على الكوادر الصحية.. مشاهد متكررة وسط غياب الحلول الجذرية

14:08

الأردن بالمرتبة 11 عربياً على مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية

14:05

الفيصلي يقيم معسكر بالعقبة و رفع الحجز بشكل رسمي

14:03

تحذير جديد من الأوراق المالية حول شركات البورصات

13:56

الركود التضخُّمي والحاجة إلى مقاربات علاجية جديدة 

13:30

اعتداء بالضرب على طبيب في إحدى مستشفيات إربد نتيجة عدم السماح لمرافق بدخول غرفة التوليد

13:01

العالم اليوم

12:59

وفاتان بحادث سير مروع في العاصمة عمّان

12:54

الفايز : الاردن يقوم باجراء اصلاحات شامله اقتصادية وسياسية

12:47

فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق في الرمثا

12:44

غرامة مالية بحق فلسطيني بسبب رفضه تعليم اللغة العربية لشرطي من الاحتلال

12:35

روسيا تتخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى منذ 1918.. ووزير ماليتها يهدد

12:35

الغذاء والدواء: فحص187 ألف عينة لمواد غذائية ودوائية ومستلزمات طبية

12:26

ضبط اعتداءات كبيرة على المياه في الكرك وجرش

12:23

عاجل – إدارية النواب توصي بتحويل ملف تعيينات بالغذاء والدواء إلى مكافحة الفساد

12:19

مصدر : القاتل فاوض رجال الأمن ما يقارب النصف الساعة وطلب شرب الماء

12:10

تعديلات على مناهج دراسية من الصف الأول للتوجيهي

12:05

محافظ الزرقاء يرعى تخريج رياديي برنامج “انهض”

11:52

العمل تفتح باب استقدام عاملات منازل من “ميانمار”

11:45

زعماء “السبع” يسخرون من بوتين وهو عاري الصدر

11:39

“ناتو” شرق أوسطي: تقدير موقف

11:38

ارتفاع إيرادات مشغلي الهواتف المتنقلة في الأردن

11:34

الخصاونة يستنكرون الاعتداء على ابنهم الطبيب

11:10

مذكرة تفاهم بين جامعتي عمان الاهلية وسرت الليبية

11:08

طعن شاب بمشاجرة جماعية بالأغوار الشمالية

11:03

مفتي المملكة: تحري هلال ذي الحجة مساء الأربعاء المقبل

10:54

ما هي الأعمال التي يسمح لزوج المواطنة السعودية العمل فيها بالمملكة

10:44

وزير التربية ينفي حقن طالبة اردنية بإبرة مخدرة

10:15

محلات في إربد تبيع ألعابًا بلون علم المثليين

10:06

%9 نسبة انخفاض قضايا المخدرات في الأردن

10:01

صناعة الاردن تنفي قيام شركات ألبان محلية برفع أسعارها

09:53

وزير التربية: سنتعامل مع قرار حل مجلس نقابة المعلمين وفق القانون

09:49

فلكيا.. عيد الأضحى 9 تموز القادم

09:40

اضراب مفتوح لكافة انماط النقل احتجاجا على رفع اسعار المحروقات

09:35

القرالة: وزارة الصحة تعاني من نقص الأطباء

09:30

الاحتلال يشرع بتسجيل أراض حول المسجد الأقصى بملكية يهود

09:24

وفيات الاثنين 27-6-2022

09:21

شاهين : أسعار السيارات الكهربائية في الأردن مرشحة للارتفاع بشكل كبير

06:35

ماذا قال الناطق باسم الامن العام بعد انتحار قاتل أيمان ؟

03:54

الامن العام : وفاة قاتل الفتاة متاثرا باصابته بعد اطلاقه النار على نفسه

03:38

العطلة الصيفية ٣ أشهر فراغ قاتل للأطفال والمراهقين

01:17

محافظ البلقاء يناقش الواقع السياحي مع شبان وشابات من السلط

01:13

رصاص وبلطات وسكاكين وقبضات

23:04

سقوف سعرية على النفط الروسي ماذا تعني

22:57

تفاصيل اللحظات الاخيرة لقاتل الطالبة ايمان

وفيات

وفيات الاثنين 27-6-2022الموت يغيب إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورةوفيات الأحد 26-6-2022السفير السابق الشيخ تركي حديثة الخريشا في ذمة اللهوفيات الخميس 23-6-2022