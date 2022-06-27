الاعتداء على الكوادر الصحية.. مشاهد متكررة وسط غياب الحلول الجذرية

وطنا اليوم:علق نقيب الاطباء الاردنيين الدكتور زياد الزعبي ، اليوم الاثنين ، على ظاهرة الاعتداء على الاطباء في الاونة الاخيرة .

وقال الزعبي في تصريحات أن هناك حملة تحريضية على الاطباء من قبل بعض الاشخاص مشيرا الى ان الامر اصبح مزعجا .

واضاف أن الاعتداء على الاطباء أصبح ظاهرة مجتمعية غير حميدة .

وطالب الزعبي بتغلظ الاحكام الصادرة من قبل القضاء على المعتدين ، مضيفا ان العقوبة المعمول فيها حاليا هي 4 شهور سجن فقط .

وقارن العقوبة المتأخذة في الاردن مع العقوبات في القانون المصري والسعودي التي تتراوح بين 4 – 10 سنوات بحسب الزعبي .

وتابع الزعبي ان هناك مؤتمر علمي لدراسة ظاهرة الاعتداء على الاطباء خلال الفترة المقبلة .

وقال أنه يجب توفير بيئة امنة للاطباء العاملين في اقسام الطوارئ مضيفا أن يجب توفير نظاما جديدا لتقسميات اقسام الطوارئ من حيث عدد المرافقين للمرضى وغير من الامور اللوجستية .

وخلال الاسبوع الماضي وقع 4 اعتداءات على الاطباء في اربد والكرك وعمان .

وكانت وزارة الصحة أكدت السبت الماضي ، أنها تسير بالطرق والإجراءات القانونية اللازمة تجاه المعتدين على كوادرها الطبية أثناء تأديتها لواجبها الوظيفي، وبما يحفظ كامل حقوق هذه الكوادر ويضمن حمايتهم في كافة المرافق التابعة للوزارة.