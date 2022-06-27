وطنا اليوم:علق نقيب الاطباء الاردنيين الدكتور زياد الزعبي ، اليوم الاثنين ، على ظاهرة الاعتداء على الاطباء في الاونة الاخيرة .
وقال الزعبي في تصريحات أن هناك حملة تحريضية على الاطباء من قبل بعض الاشخاص مشيرا الى ان الامر اصبح مزعجا .
واضاف أن الاعتداء على الاطباء أصبح ظاهرة مجتمعية غير حميدة .
وطالب الزعبي بتغلظ الاحكام الصادرة من قبل القضاء على المعتدين ، مضيفا ان العقوبة المعمول فيها حاليا هي 4 شهور سجن فقط .
وقارن العقوبة المتأخذة في الاردن مع العقوبات في القانون المصري والسعودي التي تتراوح بين 4 – 10 سنوات بحسب الزعبي .
وتابع الزعبي ان هناك مؤتمر علمي لدراسة ظاهرة الاعتداء على الاطباء خلال الفترة المقبلة .
وقال أنه يجب توفير بيئة امنة للاطباء العاملين في اقسام الطوارئ مضيفا أن يجب توفير نظاما جديدا لتقسميات اقسام الطوارئ من حيث عدد المرافقين للمرضى وغير من الامور اللوجستية .
وخلال الاسبوع الماضي وقع 4 اعتداءات على الاطباء في اربد والكرك وعمان .
وكانت وزارة الصحة أكدت السبت الماضي ، أنها تسير بالطرق والإجراءات القانونية اللازمة تجاه المعتدين على كوادرها الطبية أثناء تأديتها لواجبها الوظيفي، وبما يحفظ كامل حقوق هذه الكوادر ويضمن حمايتهم في كافة المرافق التابعة للوزارة.
الاعتداء على الكوادر الصحية.. مشاهد متكررة وسط غياب الحلول الجذرية
وطنا اليوم:علق نقيب الاطباء الاردنيين الدكتور زياد الزعبي ، اليوم الاثنين ، على ظاهرة الاعتداء على الاطباء في الاونة الاخيرة .