بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الغذاء والدواء: فحص187 ألف عينة لمواد غذائية ودوائية ومستلزمات طبية

منذ 6 دقائق
الغذاء والدواء: فحص187 ألف عينة لمواد غذائية ودوائية ومستلزمات طبية

وطنا اليوم_تعامل الفنيون المختصون في مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء مع ما مجموعه 187 ألف عينة غذائية ودوائية ومستلزمات طبية خلال النصف الأول من العام 2022.


وأكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات على أن جهود المؤسسة النوعية مستمرة في بناء نظام جودة مخبري منسجم مع متطلبات ومعايير المواصفة القياسية الدولية آيزو 17025:2017 وبما يكفل ضمان سلامة الغذاء ومأمونية وفاعلية الدواء من خلال إصدار نتائج موثوقة يعتمد عليها في اتخاذ القرارات والإجراءات.


وأضاف، أنه يتم دوريًا تجديد وتوسيع الاعتماد للفحوصات على المستويين الوطني والعالمي من وحدة الاعتماد الوطنية المعترف بها من المنظمة العالمية للاعتماد وبما يعزز دقة وجودة التقارير المخبرية الصادرة عن المؤسسة عن طريق المشاركة الدورية ببرامج الكفاءة المخبرية وفحص عينات مرجعية وعينات ضبط جودة متكررة وبرامج مراقبة دورية من قبل قسم الجودة.


ويذكر أن الحليب ومنتجاته والحبوب والبقوليات تصدرت قائمة العينات الأكثر تحليلا في مختبر الغذاء وذلك بنسبة 21% و19% على التوالي من إجمالي العينات الواردة لمختبر الغذاء.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

12:35

روسيا تتخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى منذ 1918.. ووزير ماليتها يهدد

12:26

ضبط اعتداءات كبيرة على المياه في الكرك وجرش

12:23

عاجل – إدارية النواب توصي بتحويل ملف تعيينات بالغذاء والدواء إلى مكافحة الفساد

12:19

مصدر : القاتل فاوض رجال الأمن ما يقارب النصف الساعة وطلب شرب الماء

12:10

تعديلات على مناهج دراسية من الصف الأول للتوجيهي

12:05

محافظ الزرقاء يرعى تخريج رياديي برنامج “انهض”

11:52

العمل تفتح باب استقدام عاملات منازل من “ميانمار”

11:45

زعماء “السبع” يسخرون من بوتين وهو عاري الصدر

11:39

“ناتو” شرق أوسطي: تقدير موقف

11:38

ارتفاع إيرادات مشغلي الهواتف المتنقلة في الأردن

11:34

الخصاونة يستنكرون الاعتداء على ابنهم الطبيب

11:15

فتح باب التجنيد بالقوات المسلحة للبلقاء والكرك

11:10

مذكرة تفاهم بين جامعتي عمان الاهلية وسرت الليبية

11:08

طعن شاب بمشاجرة جماعية بالأغوار الشمالية

11:03

مفتي المملكة: تحري هلال ذي الحجة مساء الأربعاء المقبل

10:54

ما هي الأعمال التي يسمح لزوج المواطنة السعودية العمل فيها بالمملكة

10:44

وزير التربية ينفي حقن طالبة اردنية بإبرة مخدرة

10:15

محلات في إربد تبيع ألعابًا بلون علم المثليين

10:06

%9 نسبة انخفاض قضايا المخدرات في الأردن

10:01

صناعة الاردن تنفي قيام شركات ألبان محلية برفع أسعارها

09:53

وزير التربية: سنتعامل مع قرار حل مجلس نقابة المعلمين وفق القانون

09:49

فلكيا.. عيد الأضحى 9 تموز القادم

09:40

اضراب مفتوح لكافة انماط النقل احتجاجا على رفع اسعار المحروقات

09:35

القرالة: وزارة الصحة تعاني من نقص الأطباء

09:30

الاحتلال يشرع بتسجيل أراض حول المسجد الأقصى بملكية يهود

09:24

وفيات الاثنين 27-6-2022

09:21

شاهين : أسعار السيارات الكهربائية في الأردن مرشحة للارتفاع بشكل كبير

06:35

ماذا قال الناطق باسم الامن العام بعد انتحار قاتل أيمان ؟

03:54

الامن العام : وفاة قاتل الفتاة متاثرا باصابته بعد اطلاقه النار على نفسه

03:38

العطلة الصيفية ٣ أشهر فراغ قاتل للأطفال والمراهقين

01:17

محافظ البلقاء يناقش الواقع السياحي مع شبان وشابات من السلط

01:13

رصاص وبلطات وسكاكين وقبضات

23:04

سقوف سعرية على النفط الروسي ماذا تعني

22:57

تفاصيل اللحظات الاخيرة لقاتل الطالبة ايمان

20:40

شاهد صور العملية الامنية لاعتقال قاتل طالبة التطبيقية في بلعما

20:33

السياحة تنظم دورة تدريبية لرفع قدرات لجان الرقابة والتفتيش بالقطاع السياحي

20:32

مطالبة نيابية بزيادة رواتب الموظفين بسبب التضخم

20:28

كناكرية: حل مجلس نقابة المعلمين لا يقبل الطعن

20:23

العسعس: لا تغيير على ضريبة تسجيل الاراضي والتخمين

19:54

الأمن : تحديد مكان قاتل الفتاة ولدى محاصرته اقدم على اطلاق النار على نفسه

19:45

منحة بريطانية للأردن بقيمة 50.2 مليون جنيه استرليني

19:37

الأمن يحقق بشكوى طالبة تعرضت للاعتداء من أخريات

19:31

الشمالي يبرر ارتفاع أسعار السلع الأساسية محليًا

19:28

يوم توعوي حول مرض السيلياك في مستشفى الجامعة الأردنية

19:25

البنك المركزي يتوقع انخفاض التضخم دون 3% العام القادم

19:22

تقرير كورونا الأسبوعي: 881 إصابة جديدة ولا وفيات

18:52

بحث معيقات تواجه أعمال المخلصين والمستثمرين في المنطقة الحرة

17:47

الفوسفات تسلك الطريق الصحيح باستثمار راس المال الوطني في مشاريعها

وفيات

وفيات الاثنين 27-6-2022الموت يغيب إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورةوفيات الأحد 26-6-2022السفير السابق الشيخ تركي حديثة الخريشا في ذمة اللهوفيات الخميس 23-6-2022