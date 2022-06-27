الغذاء والدواء: فحص187 ألف عينة لمواد غذائية ودوائية ومستلزمات طبية

وطنا اليوم_تعامل الفنيون المختصون في مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء مع ما مجموعه 187 ألف عينة غذائية ودوائية ومستلزمات طبية خلال النصف الأول من العام 2022.



وأكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات على أن جهود المؤسسة النوعية مستمرة في بناء نظام جودة مخبري منسجم مع متطلبات ومعايير المواصفة القياسية الدولية آيزو 17025:2017 وبما يكفل ضمان سلامة الغذاء ومأمونية وفاعلية الدواء من خلال إصدار نتائج موثوقة يعتمد عليها في اتخاذ القرارات والإجراءات.



وأضاف، أنه يتم دوريًا تجديد وتوسيع الاعتماد للفحوصات على المستويين الوطني والعالمي من وحدة الاعتماد الوطنية المعترف بها من المنظمة العالمية للاعتماد وبما يعزز دقة وجودة التقارير المخبرية الصادرة عن المؤسسة عن طريق المشاركة الدورية ببرامج الكفاءة المخبرية وفحص عينات مرجعية وعينات ضبط جودة متكررة وبرامج مراقبة دورية من قبل قسم الجودة.



ويذكر أن الحليب ومنتجاته والحبوب والبقوليات تصدرت قائمة العينات الأكثر تحليلا في مختبر الغذاء وذلك بنسبة 21% و19% على التوالي من إجمالي العينات الواردة لمختبر الغذاء.