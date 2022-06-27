مصدر : القاتل فاوض رجال الأمن ما يقارب النصف الساعة وطلب شرب الماء

وطنا اليوم:قال مصدر أمني مطلع، الاثنين، إن قاتل الطالبة الجامعية والذي ألقي القبض عليه مساء الأحد، فاوض رجال الأمن ما يقارب النصف الساعة قبل أن يقدم على الانتحار.

وأضاف المصدر ، أن القاتل طلب من رجال الأمن شرب الماء ليقدم بعدها على الفور بإطلاق النار على رأسه، مؤكدا أنه طلب منه تسليم نفسه ولكنه لم يتجاوب معهم.

وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، فجر الاثنين، وفاة قاتل طالبة الجامعة متاثرا باصابته بعد إطلاقه النار على نفسه.

وكان قد أكد في وقت سابق، أن الجهود المتواصلة التي باشرتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء قاتل فتاة الجامعة المدعو “ع خ ح” ومن مواليد 1985، في إحدى المزارع في منطقة بلعما.