بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

مصدر : القاتل فاوض رجال الأمن ما يقارب النصف الساعة وطلب شرب الماء

منذ دقيقتين
مصدر : القاتل فاوض رجال الأمن ما يقارب النصف الساعة وطلب شرب الماء

وطنا اليوم:قال مصدر أمني مطلع، الاثنين، إن قاتل الطالبة الجامعية والذي ألقي القبض عليه مساء الأحد، فاوض رجال الأمن ما يقارب النصف الساعة قبل أن يقدم على الانتحار.
وأضاف المصدر ، أن القاتل طلب من رجال الأمن شرب الماء ليقدم بعدها على الفور بإطلاق النار على رأسه، مؤكدا أنه طلب منه تسليم نفسه ولكنه لم يتجاوب معهم.
وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، فجر الاثنين، وفاة قاتل طالبة الجامعة متاثرا باصابته بعد إطلاقه النار على نفسه.
وكان قد أكد في وقت سابق، أن الجهود المتواصلة التي باشرتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء قاتل فتاة الجامعة المدعو “ع خ ح” ومن مواليد 1985، في إحدى المزارع في منطقة بلعما.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

12:10

تعديلات على مناهج دراسية من الصف الأول للتوجيهي

12:05

محافظ الزرقاء يرعى تخريج رياديي برنامج “انهض”

11:52

العمل تفتح باب استقدام عاملات منازل من “ميانمار”

11:45

زعماء “السبع” يسخرون من بوتين وهو عاري الصدر

11:39

“ناتو” شرق أوسطي: تقدير موقف

11:38

ارتفاع إيرادات مشغلي الهواتف المتنقلة في الأردن

11:34

الخصاونة يستنكرون الاعتداء على ابنهم الطبيب

11:15

فتح باب التجنيد بالقوات المسلحة للبلقاء والكرك

11:10

مذكرة تفاهم بين جامعتي عمان الاهلية وسرت الليبية

11:08

طعن شاب بمشاجرة جماعية بالأغوار الشمالية

11:03

مفتي المملكة: تحري هلال ذي الحجة مساء الأربعاء المقبل

10:54

ما هي الأعمال التي يسمح لزوج المواطنة السعودية العمل فيها بالمملكة

10:44

وزير التربية ينفي حقن طالبة اردنية بإبرة مخدرة

10:15

محلات في إربد تبيع ألعابًا بلون علم المثليين

10:06

%9 نسبة انخفاض قضايا المخدرات في الأردن

10:01

صناعة الاردن تنفي قيام شركات ألبان محلية برفع أسعارها

09:53

وزير التربية: سنتعامل مع قرار حل مجلس نقابة المعلمين وفق القانون

09:49

فلكيا.. عيد الأضحى 9 تموز القادم

09:40

اضراب مفتوح لكافة انماط النقل احتجاجا على رفع اسعار المحروقات

09:35

القرالة: وزارة الصحة تعاني من نقص الأطباء

09:30

الاحتلال يشرع بتسجيل أراض حول المسجد الأقصى بملكية يهود

09:24

وفيات الاثنين 27-6-2022

09:21

شاهين : أسعار السيارات الكهربائية في الأردن مرشحة للارتفاع بشكل كبير

06:35

ماذا قال الناطق باسم الامن العام بعد انتحار قاتل أيمان ؟

03:54

الامن العام : وفاة قاتل الفتاة متاثرا باصابته بعد اطلاقه النار على نفسه

03:38

العطلة الصيفية ٣ أشهر فراغ قاتل للأطفال والمراهقين

01:17

محافظ البلقاء يناقش الواقع السياحي مع شبان وشابات من السلط

01:13

رصاص وبلطات وسكاكين وقبضات

23:04

سقوف سعرية على النفط الروسي ماذا تعني

22:57

تفاصيل اللحظات الاخيرة لقاتل الطالبة ايمان

20:40

شاهد صور العملية الامنية لاعتقال قاتل طالبة التطبيقية في بلعما

20:33

السياحة تنظم دورة تدريبية لرفع قدرات لجان الرقابة والتفتيش بالقطاع السياحي

20:32

مطالبة نيابية بزيادة رواتب الموظفين بسبب التضخم

20:28

كناكرية: حل مجلس نقابة المعلمين لا يقبل الطعن

20:23

العسعس: لا تغيير على ضريبة تسجيل الاراضي والتخمين

19:54

الأمن : تحديد مكان قاتل الفتاة ولدى محاصرته اقدم على اطلاق النار على نفسه

19:45

منحة بريطانية للأردن بقيمة 50.2 مليون جنيه استرليني

19:37

الأمن يحقق بشكوى طالبة تعرضت للاعتداء من أخريات

19:31

الشمالي يبرر ارتفاع أسعار السلع الأساسية محليًا

19:28

يوم توعوي حول مرض السيلياك في مستشفى الجامعة الأردنية

19:25

البنك المركزي يتوقع انخفاض التضخم دون 3% العام القادم

19:22

تقرير كورونا الأسبوعي: 881 إصابة جديدة ولا وفيات

18:52

بحث معيقات تواجه أعمال المخلصين والمستثمرين في المنطقة الحرة

17:47

الفوسفات تسلك الطريق الصحيح باستثمار راس المال الوطني في مشاريعها

17:33

“التربية” توضح حول حادثة الاعتداء على طالبة من قبل زميلاتها بطريقة وحشية

16:55

تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات حفل تخريج احدى الروضات بالعقبة

16:47

قاتل نيرة أمام المحكمة: هددتني بالقتل وكنت أنفق عليها وامها السبب

16:35

عبر شراكة استراتيجية بين هيئة تنشيط السياحة وأومنيس ميديا

وفيات

وفيات الاثنين 27-6-2022الموت يغيب إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورةوفيات الأحد 26-6-2022السفير السابق الشيخ تركي حديثة الخريشا في ذمة اللهوفيات الخميس 23-6-2022