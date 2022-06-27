محافظ الزرقاء يرعى تخريج رياديي برنامج “انهض”

وطنا اليوم – رعى عطوفة السيد حسن الجبور محافظ الزرقاء تخريج مجموعة من الرياديين من مشتركي البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي “انهض” في محافظة الزرقاء من أصحاب المشاريع الريادية الناشئة والمتوسطة وقد أنهوا المرحلة التدريبية الخاصة ببناء القدرات والسلوكيات الريادية بهدف بناء قدراتهم والتأثير في سلوكياتهم الريادية التي تضمن استمرارية واستدامة مشاريعهم.

حيث استمع الجبور إلى المشاركين واطلع على أفكار مشاريعهم مؤكدا على تقديم كامل الدعم للشباب الرياديين وتذليل العقبات أمامهم من أجل إنشاء مشاريع إنتاجية وخلق فرص جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية في محافظة الزرقاء وتوفير فرص عمل تساهم في الحد من مشكلة البطالة بين الشباب.

وقالت تسنيم الطريفي إحدى خريجات البرنامج التدريبي: “كانت التجربة غنية لإضافتها المعلومات الدقيقة وذات أثر إيجابي من ناحية تطوير المهارات الريادية والمالية والمجتمعية وكيفية تشغيل المشاريع وتطويرها بشكل دقيق والتي من الممكن توظيفها في إدارة مشاريعنا ونجاحها”.

فيما قال المستفيد كامل بلية: ” كان هذا التدريب واحد من أهم التدريبات التي تلقيتها مؤخرا والتي غيرت من نظرتي لطريقة الإدارة وساهمت بشكل كبير على بناء جانب مهم من شخصيتي الريادية، خاصة فيما يتعلق بكتابة المشاريع والوقوف على أهم التفاصيل التي كنت أجهلها، وقد لاحظت أهميتها وتأثيرها الفعلي على نجاح المشروع الذي سأبدأ بتنفيذه وكذلك إضافة البعد الاجتماعي على مشاريعنا لخدمة المجتمع”.

هذا وقد عقدت الورشات التدريبية في شبكة نايا المجتمعية في محافظة الزرقاء لغايات تطوير أفكار الشباب وتحويلها إلى مشاريع قائمة من خلال استهداف سلوكياتهم الريادية وتسليط الضوء على نقاط القوة لديهم وتعزيزها وكشف نقاط الضعف ومعالجتها وتعزيز عنصر المنافسة السوقية بغية تحقيق استدامة مشاريعهم عبر منهجية ” التعلم عن طريق الممارسة” من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والتدريبات التي ساهمت على رفع كفائتهم وتوسيع مداركهم لإدارة مشاريعهم بطريقة غير تقليدية. فيما تساهم هذه الورشات التدريبية على توجيه أصحاب المشاريع نحو إيجاد القيم المقترحة لمشاريعهم وتقديم أهم مميزات الحلول الإبتكارية للمشكلات الإجتماعية ومعالجتها وأهمية إيجاد أفكار تضفي القيمة الإجتماعية بأنماط وطرق جديدة للإبتكار وبطرق مستحدثة لتطبيقها وجعلها فريدة من نوعها، مقترنة بتدريبات حول تحليل العمليات والقوائم المالية لتمكين المشاركين حول وظائف الإدارة المالية لمشاريعهم. وتأتي هذه الورشة التدريبية ضمن سلسلة من التدريبات التي يعقدها مركز تطوير الأعمال لبناء قدرات ومهارات مشتركي البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي “انهض” من أصحاب المشاريع الريادية من مختلف أنحاء المملكة بهدف تمكينهم من تطوير وإدارة مشاريعهم الخاصة.

يشار إلى أن البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي “انهض” هو برنامج متكامل يقدم سلسلة من الخدمات الفنية والمالية تمكِّن الشباب من إقامة مشاريع تنموية صغيرة ومتوسطة والتطوير على مشاريعهم الخاصة، ابتداءً من تقديم الدعم الفني والتدريب على ريادة الأعمال ومبادئ الادارة المالية وصولاً لدراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم بالتعاون مع مراكز تعزيز الانتاجية “إرادة” وصولاً لمرحلة التمويل بقروض ميسرة من خلال البنوك التجارية والإسلامية أو التمويل الذاتي ومن ثم التشبيك باسواق تقليدية محلية وغير تقليدية والتوجيه والإرشاد وتعريفهم بالخبراء الفنيين والسوق والمنظومة الإقتصادية لغايات تحقيق الاستدامة لمشاريعهم.