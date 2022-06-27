العمل تفتح باب استقدام عاملات منازل من “ميانمار”

وطنا اليوم:وافقت وزارة العمل على فتح باب استقدام عاملات منازل من جمهورية ميانمار الاشتراكية.

وقال نقيب اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين لورنس ابو زيد، أن هناك اجراءات تمهيدية لبدء استقدام عاملات منازل من ميانمار، مشيرا الى أن سيتم وضع الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع مديرية العاملين بالمنازل خلال الايام المقبلة .

وابلغ وزير العمل نايف زكريا أستيتية نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام قبل أيام بالموافقة على فتح باب الاستقدام من دولة ميانمار، داعيا ممثلي النقابة للاجتماع مع مدير مديرية العاملين بالمنازل لبحث الاجراءات والترتيبات اللازمة .

وقال نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام أن التنسيق والتشاركية مع وزارة العمل ممثلة بأمينها العام فاروق الحديدي، تخلق مناخا مناسبا لعمل اصحاب مكاتب الاستقدام، مشيرا الى ان زيادة فتح باب الاستقدام مع الدولة المرسلة للعمالة المنزلية، يزيد من عدد الخيارات امام المواطنين، أضافة الى تخفيض الكلفة عليهم، موضحا ان النقابة تسعى لبذل جهودها لفتح باب الاستقدام لأكثر من دولة مرسلة للعمالة المنزلية،، مؤكدا على أهمية التشاركية والتنسيق المسبق مع وزارة العمل .

وقد ثمن ابو زيد جهود معالي وزير العمل وعطوفة الامين العام على تعاونهم المستمر مع النقابة بما يحقق المصلحة للجميع .

وتعتبر دولة ميانمار الاشتراكية هي الدولة السابعة التي تتعامل معها الاردن في استقدام عاملات منازل بعد كل من (الفلبين، نيبال، سيرلانكا، بنغلادش، غانا، واوغندا)