الخصاونة يستنكرون الاعتداء على ابنهم الطبيب

وطنا اليوم:استنكرت عشيرة الخصاونة ، الاثنين، من خلال بيان رسمي، الاعتداء الذي وقع على ابنهم ( الطبيب اسامة نعيم الخصاونه ) اثناء قيامه بواجبه الرسمي والمتمثل بمعالجة احدى المريضات في مستشفى الاميرة بديعة للولادة بمحافظة اربد .

وبحسب البيان، اقدم احد الاشخاص على اقتحام غرفة الولاده واعتدى على الدكتور الطبيب محدثا له اصابات بالغة حيث جرى اسعافه على الفور وحالته العامة جيدة .

وتقدمت العشيرة في بلاغ رسمي بالحادثة حيث جرى القاء القبض على المعتدي من قبل الأمن العام