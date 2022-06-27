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طعن شاب بمشاجرة جماعية بالأغوار الشمالية

منذ 3 دقائق
طعن شاب بمشاجرة جماعية بالأغوار الشمالية

وطنا اليوم:أقدم شخص فجر اليوم الأثنين على طعن عشريني في منطقة البطن بالأغوار الشمالية بمنطقة المشارع جراء خلافات شخصية بينهم وفق مصدر أمني .
أكد المصدر ان مشاجرة وقعت بين مجموعة من الأشخاص ونتج عنها أصابة عشريني بأداه حادة في منطقة البطن وتم أسعافة إلى مستشفى الأميرة بسمة وحالتة العامة متوسطة .
وتواجدت قوة أمنية على الفور وتمكنت من ضبط عدد من الاشخاص إثر المشاجرة وفتحت تحقيقاً بالحادثة.


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