طعن شاب بمشاجرة جماعية بالأغوار الشمالية

وطنا اليوم:أقدم شخص فجر اليوم الأثنين على طعن عشريني في منطقة البطن بالأغوار الشمالية بمنطقة المشارع جراء خلافات شخصية بينهم وفق مصدر أمني .

أكد المصدر ان مشاجرة وقعت بين مجموعة من الأشخاص ونتج عنها أصابة عشريني بأداه حادة في منطقة البطن وتم أسعافة إلى مستشفى الأميرة بسمة وحالتة العامة متوسطة .

وتواجدت قوة أمنية على الفور وتمكنت من ضبط عدد من الاشخاص إثر المشاجرة وفتحت تحقيقاً بالحادثة.