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الامن العام : وفاة قاتل الفتاة متاثرا باصابته بعد اطلاقه النار على نفسه

منذ 3 دقائق
الامن العام : وفاة قاتل الفتاة متاثرا باصابته بعد اطلاقه النار على نفسه

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