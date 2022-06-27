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الامن العام : وفاة قاتل الفتاة متاثرا باصابته بعد اطلاقه النار على نفسه
منذ 3 دقائق
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03:38
العطلة الصيفية ٣ أشهر فراغ قاتل للأطفال والمراهقين
01:17
محافظ البلقاء يناقش الواقع السياحي مع شبان وشابات من السلط
01:13
رصاص وبلطات وسكاكين وقبضات
23:04
سقوف سعرية على النفط الروسي ماذا تعني
22:57
تفاصيل اللحظات الاخيرة لقاتل الطالبة ايمان
20:40
شاهد صور العملية الامنية لاعتقال قاتل طالبة التطبيقية في بلعما
20:33
السياحة تنظم دورة تدريبية لرفع قدرات لجان الرقابة والتفتيش بالقطاع السياحي
20:32
مطالبة نيابية بزيادة رواتب الموظفين بسبب التضخم
20:28
كناكرية: حل مجلس نقابة المعلمين لا يقبل الطعن
20:23
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