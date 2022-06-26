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يوم توعوي حول مرض السيلياك في مستشفى الجامعة الأردنية

منذ 21 دقيقة
يوم توعوي حول مرض السيلياك في مستشفى الجامعة الأردنية

وطنا اليوم:رعى مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور جمال ملحم، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم التوعوي الذي أقامته دائرة الصيدلة بالتعاون مع كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية وطلبة التدريب السريري تخصص دكتور صيدلة وجمعيّة رعاية مرضى السيلياك، حول مرض السيلياك وبعض النصائح المتعلقة به.

وجال الدكتور ملحم وعميد كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتورة رنا أبو الذهب ومساعد عميد الصيدلة لشؤون التدريب ودكتور صيدلة والمستشفى الدكتورة إيمان حماد ومديرة دائرة الصيدلة الدكتورة خولة أبو حمور ورئيسة الجمعيّة عايدة القيسي، أقسام تم إعاداها لغايات تواصُل المعنيّين مع المراجعين والمرضى اشتملت على شرح مفصل عن أعراض المرض والفحوصات اللازمة للكشف عن الإصابة به وكيفيّة تشخيصه وآلية علاجه وبروشورات تضمّنت الحمية الخالية من الجلوتين، بالإضافة إلى بروشورات توضح كيفيّة قراءة مُلصقات الطعام لتمييز الجلوتين.

وأكد ملحم، على أهميّة إقامة مثل هذه المُبادرات والأنشطة التي تُقدّم المشورة والفائدة للمراجعين والمرضى وذويهم، مُشيداً بالدور الريادي الذي تضطلع به دائرة الصيدلة بكافة كوادرها وطلاب كلية الصيدلة في توعية مرتادي المستشفى وتقديم الخدمة لهم الأمر الذي يُعتبر جوهر العمليّة الخدميّة في المُستشفى.

من جانبها، بيّنت أبو حمور، بأن فكرة إقامة هذه المُبادرة جاءت تجسيداً لرؤية ورسالة دائرة الصيدلة الداعيتين إلى تقديم المشورة والتوعية والمُساعدة انطلاقاً من المسؤولية المُجتمعيّة واستجابةً وتلبيةً لاستفسارات المرضى حول هذا المرض وتثقيفهم بكيفيّة التعامل معه والوقاية منه.

وقدّمت أبو حمور الشكر الموصول لكوادر الدائرة وطلاب كلية الصيدلة ولجمعيّة رعاية مرضى السيلياك لتضافر جهودهم في إنجاح فعاليات هذا اليوم التوعوي.

بدورها، ثمّنت منظّمة الفعاليّة الدكتورة مريم هنطش عبد الجليل، جهود ومساعي دائرة الصيدلة ودورها الكبير في إشراك طلبة التدريب السريري في كلية الصيدلة الأمر الذي ينعكس إيجاباً عليهم ويُعزز لديهم العمل التطوعي الخدماتي تجاه أبناء المُجتمع.

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