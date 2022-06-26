البنك المركزي يتوقع انخفاض التضخم دون 3% العام القادم

وطنا اليوم:توقع محافظ البنك المركزي عادل شركس انخفاض التضخم الى دون الــ 3% العام القادم.

وحول ارتفاع الأقساط على المقترضين، بين شركس أنه عند توقيع العميل للقرض يتم تخييره بين فوائد ثابثة طوال مدة سداد القرض او متغيرة بحيث يستفيد من انخفاض وارتفاع الفائدة.

ولفت، خلال لقاء نيابي، الأحد، إلى أنه خلال جائحة كورونا انخفضت الفائدة بمقدار 225 نقطة، موضحا أن البنك المركزي طلب تأجيل زيادة الاقساط على المقترضين بعد 6 اشهر أو لنهاية فترة سداد القرض