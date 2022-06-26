بحث معيقات تواجه أعمال المخلصين والمستثمرين في المنطقة الحرة

وطنا اليوم – عقدت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الأحد اجتماعا في مبنى هيئة مستثمري المناطق الحرة لبحث المعيقات والتحديات التي تواجه قطاع التخليص والمستثمرين فيها.

وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابوعاقولة خلال الاجتماع إن هنالك معيقات وتحديات كبيرة تخص ادارة المناطق الحرة و الجمارك ومنها ما يخص الامور الفنية والإجرائية ومنها التي تحتاج إلى تعديل انظمة ومنها التي تحتاج تعديل برمجيات واجراءات.

و طرح ابو عاقولة الكثير من المعيقات مثل الايداعات و معاينة الخروج وتفعيل نموذج المعاينة و ارشفة البيانات وتعديل البيانات وربط الايداعات مباشرة مع بعضها البعض.

وأشار ان اهم المعيقات والتحديات التي تواجه العمل الضغط الكبير بالعمل في إدارة المناطق الحرة بالنسبة للمركبات والايداعات والاخراجات ونقص شديد بالموظفين في إدارة المناطق الحرة والمعاينة وكوادر دائرة الجمارك الامر الذي يسبب في تعطيل الأعمال وتكدس البيانات لدى موظفين الجمارك الذين يعملون فوق طاقتهم.

وبين ابو عاقولة ان هنالك أمور إجرائية كثيرة تحتاج سرعة من قبل إدارة المناطق الحرة والجمارك لاتخاذها لتسهيل عملية انسياب دخول وخروج البضائع سواء كانت للسوق المحلية أو ترانزيت.

وقال ابو عاقولة “نأمل ان يكون هنالك حلول جذرية لهذه المعيقات والتحديات التي طرحتها النقابة لأن هنالك تعطل كبير في دخول السيارات والمعاينة وإخراج البضائع والتخليص عليها.”

وأشار إلى أنه يجب تسهيل الإجراءات على المستثمرين وعدم تكبدهم رسوم باهضه جراء تعطل بضائعهم ومصالحهم، وذلك للمحافظة على المستثمرين واستقطاب اكبر عدد من المستثمرين لوجود تسهيلات.

وبين أن هناك 3850 ألف مستثمر مسجلين في المناطق الحرة بجميع الفئات.

وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنيّة محمد البستنجي ان الاجتماع ناقش التحديات والمعيقات التي تواجه نقابة المخلصين داخل المنطقة الحرة، متطلعا للوصول الى حلول جذرية لبعض المعيقات والتي قد تحد من تطور بيئة العمل بشكل عام.

واكد، ان رعاية الهيئة لهذا الاجتماع والذي جاء بناء على طلب نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع يأتي ضمن مسؤوليتها ودورها في تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف، بهدف رفع مستوى الأداء والخدمة المقدمة للمستثمرين والتجار، مما ينعكس إيجابا على الخدمة المقدمة للمستثمر والمواطن.

ووعد كلا من إدارة المناطق الحرة ومدير جمرك الحرة الزرقاء انه يتم حل هذه المشاكل التي طرحتها النقابة.

وحضر اللقاء مدير المنطقة الحرة الزرقاء جعفر القضاة ومساعده للبضائع عوض الدهيثم، ومدير جمرك المنطقة الحرة الزرقاء العقيد جمارك أمجد هلال، ومساعده ركاد العيسى، وحضور عدد واسع من شركات التخليص وأعضاء من مجلس إدارة الهيئة وعدد من المستثمرين والتجار.