أمانة عمان تحدد 11 موقعا لبيع وذبح الأضاحي

وطنا اليوم:حددت أمانة عمان الكبرى ( ١١ ) موقعا لحظائر بيع وذبح الأضاحي ، واتاحت امام التجار ومربي الماشية ، اعتباراً من اليوم الاحد التقديم بطلب الحصول على التصاريح اللازمة من خلال الموقع الإلكتروني للامانة بالدخول على نافذة ” تصريح اضاحي ” http://www.ammancity.gov.jo ٠

وحسب المدير التنفيذي للاسواق عبد المجيد العدوان بدأ أمس العمل باستقبال الطلبات التي تمتد الى نهاية دوام يوم ٧/٢ ، علماً بانه سيتم في وقت لاحق ووفق جدول زمني اجراء القرعة إلكترونيا والتي تحدد اماكن الحظائر

– وحددت الامانة موقع يخدم مناطق ( شفا بدران ، الجبيهة أبو نصير ) في شارع ضيف الله الحمود مقابل مركز أمن شفا بدران والمقبرة القديمة .

– ولمناطق ( زهران ، بدر / نزال ، المقابلين ، اليرموك ، والمدينة ) في الشارع الرابط بين شارع الأمير هاشم مع شارع الأمير الحسين / مقابل الشرطة النسائية سيكون ذبح الأضاحي في هذا الموقع من المسلخ المؤقت الذي اقامته الامانة .

– ولمنطقتي ( طارق ، بسمان ) في شارع الامير فيصل وتقاطعه مع شارع الامير نايف (منطقة الكسارات) سيكون ذبح الأضاحي في هذا الموقع من خلال المسلخ المؤقت الذي اقامته الامانة .

– ولمنطقة خريبة السوق على شارع الستين خلف الصوامع مقابل محطة توتال .

– ولمناطق ( وادي السير ، بدر الجديدة ، مرج الحمام ) في حي الظهير على شارع نالتشك (الدمينه) .

ولمنطقتي ( القويسمة ورأس العين ) على شارع الجسور العشرة ( شارع الشعائر) .

ولمنطقة النصر على شارع الحزام الدائري قرب جسر الصالحية .

– وفي منطقة ماركا على شارع بيعة العقبة / دوار زمزم خلف مسجد عمر الهملان .

– ولمناطق صويلح و تلاع العلي والعبدلي على شارع رفاعة الانصاري .

كما حددت امانة عمان مسلخ الماضونة في منطقة احد ( موقع لذبح الأضاحي فقط) ، ومسلخ أمانة عمان في ماركا ( موقع لذبح الأضاحي فقط ) .

وبين العدوان ان هذه المواقع ستغطي كافة مناطق العاصمة ، وتهدف لمنع البيع العشوائي داخل العاصمة ويسهل من عمليات السيطرة بيئياً وصحياً والحد من المكاره مع إمكانية التعقيم المستمر لهذه المواقع.

وأكد على الالتزام بالتعليمات وتطبيق الشروط الصحية والشرعية للاضاحي ، وعدم وضع الحظائر في الاماكن السكنية ، ومنع عشوائية التوزيع ، والتزام صاحب الحظيرة بتوفير متطلبات السلامة العامة ، وعدم مخالفة نظام المسالخ رقم 140 لسنة 2016 وعدم احداث مكاره صحية كمخلفات الذبح ، وتعطى الاولوية بالحظائر لاصحاب رخص المهن (الملاحم) كما ستكون جميع الحظائر خاضعة للرقابة البيطرية من قبل الاطباء البيطريين في أمانة عمان.

وكشف العدوان ان الامانه ستقوم بالإشراف على إقامة مسلخين مؤقتين في موقعين من المواقع المشار إليها اعلاه وهما على شارع الأمير حسين مقابل الشرطة النسائية ، وعلى شارع الأمير فيصل بالتقاطع مع شارع الأمير نايف منطقة الكسارات ، لافتا ان الامانة ستقوم بمنع الذبح في هذين الموقعين وبالتنسيق المسبق مع مشغلي هذين المسلخين المؤقتين