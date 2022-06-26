إحالة محافظين إلى التقاعد (أسماء)

وطنا اليوم:قرر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إحالة المحافظين محمد أبو رمان وخالد الجبور وفيصل فواز وعامر الجعافرة إلى التقاعد.