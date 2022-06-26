تكريم الدكتور مهيدات ضمن شركاء مديرية الأمن العام في مكافحة آفة المخدرات

وطنا اليوم_كرم عطوفة مدير الأمن العام اللواء الركن حسين محمد الحواتمة مدير عام المؤسسة العامة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات لسنة ٢٠٢٢ وتحت شعار “أردن أقوى بأمنه” في قصر الثقافة -مدينة الحسين للشباب وضمن تكريم نخبة من شركاء مديرية الأمن العام في مكافحة آفة المخدرات.



من جهته أعرب الدكتور مهيدات عن فخره واعتزازه بنشامى مديرية الأمن العام ونشامى إدارة مكافحة المخدرات على وجه الخصوص تقديرا لجهودهم النوعية في سبيل حماية المجتمع من آفة المخدرات مضحين بأرواحهم ومترجمي ثقة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني، إلى إنجازات حقيقية.



ويشارك الأردن دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف في السادس والعشرين من شهر حزيران سنويا بهدف تعزيز التوعية والوقاية من آفة المخدرات.



هذا ويشكل هذا اليوم فرصة لتعزيز التوعية ضد إساءة استعمال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومستحضراتها والحد من خطورتها وآثارها السلبية، استكمالا لجهود المؤسسة الرقابية على المستحضرات الصيدلانية عموما وعلى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومستحضراتها بشكل خاص واستمرار لجهودها التوعوية لضمان التعامل الآمن معها من قبل المرضى الموصوف لهم استخدامها من قبل الطبيب المختص.