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الموت يغيب إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورة

منذ 39 ثانية
الموت يغيب إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورة

وطنا اليوم:توفي إمام مسجد القبلتين بالمدينة المنورة في السعودية، الشيخ محمود خليل قارئ، السبت، بعد وعكة صحية تعرض لها، أُدخل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.
ونعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، من جهته الفقيد الشيخ محمود قارئ، وقال عبر حسابه في “تويتر”:

تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الشيخ محمود خليل القارئ، إمام مسجد القبلتين والحرم النبوي المكلف، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وجزاه كل خير بما قدم، ونقدّم العزاء الصادق والمواساة لأسرته ومحبيه، ونسأل الله أن يلهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
يُشار إلى أنه قد صدرت موافقة من خادم الحرمين الشريفين بتكليفه بإمامة المصلين في صلاة التراويح بالمسجد النبوي قبل سنوات في شهر رمضان.
وتعرض الشيخ قارئ، لوعكة صحية خلال إمامته للمصلين أثناء صلاة القيام في الشهر الفضيل في ذات العام الذي تم تعيينه، ونُقل إلى المستشفى، وبعدها عاد لمواصلة صلاة التراويح في المسجد النبوي لما تبقى من شهر رمضان


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