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وزير الداخلية: 219 نزيلاً محكوماً بالإعدام في الأردن

منذ دقيقتين
وزير الداخلية: 219 نزيلاً محكوماً بالإعدام في الأردن

وطنا اليوم:كشف وزير الداخلية مازن الفراية، عن عدد المحكومين بالإعدام في الأردن من الذكور والإناث.
الفراية أجاب على أسئلة النائب صالح العرموطي بقوله، بأن عدد المحكومين بالإعدام في الأردن 219 نزيلاً، بينهم 197 نزيل “ذكور”، و22 نزيلة “إناث” محكومات بالإعدام.
وأوضح وزير الداخلية، إسقاط الحق الشخصي عن المحكوم بالإعدام يخفض عقوبته إلى 15 عاما، وفق المادة 4/ب/1 من قانون العفو العام.
وأشار إلى أن أقدم تاريخ حكم بالإعدام في الأردن يعود لـ 29 حزيران 1976م.


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