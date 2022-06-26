بريطانيا وأمريكا واليابان وكندا تحظر واردات الذهب من روسيا

وطنا اليوم:أعلنت حكومات بريطانيا والولايات المتحدة واليابان، أنها ستحظر استيراد الذهب الروسي، ضمن إطار عقوبات جديدة على روسيا، ردا على عملية الأخيرة العسكرية في أوكرانيا.

جاء ذلك في اليوم الأول قمة السبع التي تسضيفها العاصمة الألمانية برلين، لبحث استراتيجيات تأمين إمدادات الطاقة ومعالجة التضخم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن هذه الإجراءات ستضرب بشكل مباشر أثرياء السلطة الروس وتستهدف قلب آلة بوتين الحربية.

وأضاف جونسون في بيان خلال لقائه مع قادة الدول الصناعية لثلاثة أيام، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدد موارده المتضائلة على هذه الحرب الهمجية وغير المجدية، معتبرا أنه يغذي غروره على حساب الشعبين الأوكراني والروسي.

وأكد على ضرورة تجفيف منابع تمويل نظام بوتين، مبينا أنه يفعل ذلك مع حلفاء بلاده.

ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ قريبا وسينطبق على الذهب المستخرج حديثا، وفقا لوكالة رويترز، في حين ذكرت الحكومة البريطانية أن ذلك لن يؤثر على الذهب الروسي المنشأ الذي سبق تصديره من روسيا.