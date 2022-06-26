المسلماني: اللجان سبب البيروقراطيه والترهل الاداري

وطنا اليوم – قال النائب السابق امجد المسلماني ان نجاح الاصلاح الاقتصادي يتطلب اولا ربطه بإصلاح الادارة ومحاربة البيرقراطيه والتي تعتبر اكبر عائق يواجه المستثمرين .

واضاف المسلماني ان تحويل اي معامله الى لجان يخلق تعقيدات ويعتبر مضيعه للوقت وينتج عنه فتاوى وآراء مختلفه وبالتالي تعطيل معاملات المواطنين واضاعت وقتهم واهدار وقت الادارة في اجتماع لجان بلا نتيجه.

واكد المسلماني ان هذه اللجان الموجودة في الوزارات والمؤسسات الحكومية تشكل سيف مشرع في وجه المواطنين والمستثمرين وتعتبر اكبر عائق يواجه المستثمر واصبحت اللجان عذرا للهروب من المسؤوليه عندما لا يرغب المسؤول اتخاذ القرار .

واشار المسلماني الى ان هذه اللجان اصبحت تتلذذ في تعذيب المواطن والمستثمر وتضييع وقته وتعيق معاملته اضافة الى ان هذه اللجان هي الحكم والفيصل ولا يوجد أي مسؤوليه عليها ولا يراقب قرارتها اي جهة اداريه.

وطالب المسلماني بضرورة الغاء هذه اللجان والعوده الى اعتماد صلاحيات الادارة الموضحة في الانظمه والتعليمات حيث أصبحت هذه اللجان مصدر اساسي للترهل الاداري والبيروقراطيه.