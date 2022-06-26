تجار الألبسة بين مطرقة الطرود وسندان البسطات

وطنا اليوم:اكد نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان أن تجار الالبسة يعانون من حجم الطرود البردية الذي يرتفع بشكل ملحوظ يوميا والبسطات التي تجوب الشوارع والتي الحقت الضرر بالتجار بشكل كبير.

وطالب علان في تصريح الجهات المختصة بالحد من هاتين الظاهرتين حفاظا على التجار والايدي العاملة التي يشغلها القطاع موضحا ان النقابة تطالب بحلول جذرية للطرود البريدية والبسطات للحد من تغولهما على التجار.

وشدد علان على ضرورة اعادة النظر بالاجراءات المطبقة بحجم الطرود البريدية نظرا لانها تساهم بدخول البضائع المقلدة من جهة وتهدد قطاع الالبسة من جهة أخرى.

وبين ان قطاع الالبسة منذ فترة زمنية يطالب بوضع اجراءات تحد من ظاهرة الطرود البريدية خاصة وان هذه التجارة تتنامى بشكل متسارع خلال الاونة الاخيرة ما يحتم من الجهات المختصة الوقوف عند هذه الظاهرة.

وقال علان، في مؤتمر صحفي خلال وقت سابق، عقد بمركز هيئات الأعمال التابع لغرفة تجارة عمان، ان مستوردات المملكة من الألبسة والاحذية زادت خلال الربع الأول من العام بنسبة 28 و47 بالمئة على التوالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي