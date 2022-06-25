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كباتن كريم يحتجون على تغوّل الشركة امام مجمع الاعمال

منذ دقيقة واحدة
كباتن كريم يحتجون على تغوّل الشركة امام مجمع الاعمال

وطنا اليوم _ نفّذ كباتن عاملون مع شركة كريم اعتصاما، السبت، أمام مجمّع الأعمال، حيث مقرّ الشركة، وذلك احتجاجا على قرار الشركة تخفيض التسعيرة بنسبة 25%.

ورفع المشاركون في الاعتصام شعار “كفى تغوّل”، مطالبين بوقف تغوّل الشركة عليهم، والتراجع عن قرار تخفيض التسعيرة، والمطالبة بتخفيض النسبة التي تتقاضاها الشركة من الكباتن.

ولفت الكباتن إلى أن الشركة تتجاهل مطالبهم بالرغم من استمرار اضرابهم الجزئي عن العمل منذ ثمانية أيام.

وطالب الكباتن الحكومة وهيئة النقل بالتدخل لوقف تغوّل الشركة عليهم.

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