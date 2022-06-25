النائب الذنيبات : 239 محكوما بالإعدام في الأردن

وطنا اليوم _ المحكومين بعقوبة الإعدام حكما قطعيا في الأردن 239 محكوما.

وأضاف الذنيبات السبت، أنه يوجد توجه سياسي في الأردن منذ عام 2006 بتجميد تنفيذ عقوبة.

وبين الذنيبات أن تنفيذ حكم الإعدام كان موضوع جدل مشتعل منذ القرون الوسطى، وما زال مستمرا حتى يومنا هذا، مشيرا إلى أن كثيرين يؤيدون تنفيذ العقوبة، في الوقت الذي يوجد فيه كثيرون أيضا يرفضونها.



ولفت الى أن دول القارة الأوروبية كاملة ألغت عقوبة الاعدام، ومعظم الولايات الأمريكة كذلك، في الوقت الذي ما زالت اليابان وبعض الدول في العالم تطبع العقوبة.



وأردف الذنيبات بأن 100 دولة في العالم تصدر احكاما بالاعدام إلا انها تجمد تنفيذ العقوبة، كما يفعل الأردن.