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الجبور في زيارة ميدانية للمنشآت الشبابية في محافظة الزرقاء

منذ دقيقة واحدة
الجبور في زيارة ميدانية للمنشآت الشبابية في محافظة الزرقاء

وطنا اليوم – تفقد أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور يرافقه مدير الإعلام والاتصال الناطق الإعلامي للوزارة عمر العزام ومدير المدينة المهندس عون عريضة اليوم السبت، ستاد مدينة الأمير محمد للشباب في محافظة الزرقاء للإطلاع على المعالجة التي تمت لحادث التماس الكهربائي الذي وقع في القواطع الرئيسية للوحة كهرباء الستاد، والتي تم تداركها ومعالجتها من قبل فريق المدينة باحترافية عالية، كما وتفقد الجبور جاهزية الستاد لاستقبال مباراة اليوم والتأكد من إجراءات سير الأمور الفنية واللوجستية بالشكل المطلوب والأمثل .
وجال الجبور على مرافق المدينة ونادي المدينة مطلعاً على جاهزيتها والخدمات التي تقدمها لروادها.

وقدم مدير المدينة المهندس عون عريضة شرحاً تفصيلياً عن التماس الكهربائي الذي تم وكيفية معالجته والإجراءات التي اتُّخذت وبشكل فوري، مؤكداً أن ستاد المدينة جاهز لاستقبال المباريات فورا، وانه تم تدارك وتجاوز المعضلة بالكامل.

وتابع الجبور زيارته الميدانية لمديرية شباب الزرقاء ومركز شباب وشابات الزرقاء النموذجي ومسرح مديرية شباب الزرقاء، اطلع خلالها على واقع الخدمات المقدمة للشباب، ووجه بمباشرة حل بعض الملاحظات حول مسرح المديرية .

 

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