وزارة الصحة تؤكد اتخاذها اجراءات قانونية بحق المعتدين على أطبائها

وطنا اليوم _ أكدت وزارة الصحة أنها تسير بالطرق والإجراءات القانونية اللازمة تجاه المعتدين على كوادرها الطبية أثناء تأديتها لواجبها الوظيفي، وبما يحفظ كامل حقوق هذه الكوادر ويضمن حمايتهم في كافة المرافق التابعة للوزارة.



وشددت في بيان صحفي أصدرته اليوم السبت بخصوص حادثتي الاعتداء على طبيبين من كوادرها العاملين في مستشفى الأمير حمزة ومستشفيات البشير أثناء قيامهما بواجباتهما المهنية والانسانية داخل المستشفيين أمس الجمعة ويوم الأربعاء الماضي على عدم تهاونها تجاه أي حالة اعتداء قد تتعرض لها كوادرها.



وقالت الوزارة في البيان أنه وعلى الرغم من أنّ ظاهرة الاعتداءات على الكوادر الصحية تراجعت في الفترة الأخيرة إلاّ أنّ الوزارة ملتزمة بالقضاء على هذه الظاهرة ومنع حدوثها.



وأعربت الوزارة عن شديد أسفها تجاه هذه التصرفات المستهجنة والمرفوضة إزاء الكوادر الطبية والتي تخالف أحكام القانون والعادات والتقاليد الأردنية الأصيلة وتعتبر دخيلة على المجتمع الأردني الذي طالما وقف في وجه مثل هذه التصرفات الغريبة عنه.



وثمَّنت الوزارة الدور الكبير الذي تقوم به كوادرها الطبية، حيث تواصل جهودها بكل تفاني وإخلاص لحماية المجتمع وتقديم مختلف أشكال الرعاية الصحية له، والذي يجعلها مصدر فخر واعتزاز.