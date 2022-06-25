تلوث للمياه في منطقة البارحة بمحافظة إربد

وطنا اليوم _ فصلت كوادر التشغيل والصيانة والمختبرات في شركة مياه اليرموك 8 اشتراكات احترازيا في منطقة البارحة بمحافظة إربد، بعد حدوث تلوث في أحد خطوطها، وفق الناطق الإعلامي باسم الشركة معتز عبيدات.



وقال عبيدات إن كوادر الشركة وفور تلقيها الشكوى بوجود تلوث في المياه، فصلت الخطوط عن المنازل التي حدث فيها التلوث، وتم أخذ عينات من المياه لفحصها لتحديد مصدر التلوث وإغلاق الشكوى أصوليا.



وأشار إلى أنه سيتم تزويد المواطنين الذين تم فصل المياه عنهم بصهاريج مياه، مع تنظيف وتعقيم خزانات المياه.



وكان مواطنون شكوا من تغير لون المياه إلى الأزرق مع انبعاث رائحة تشبه المادة البترولية.