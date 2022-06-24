التربية: لا أسئلة بامتحان التوجيهي من خارج المنهاج

وطنا اليوم:قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، إن مستوى أسئلة امتحان الثانوية العامة تشابه الامتحانات التي يجريها المعلمون لطلبة التوجيهي بالمدارس.

وأضافت قبيلات مساء الجمعة، أن الأسئلة ستكون في 3 مستويات، أولها المعرفة، وثانيها المهارات المتوسطة، وآخرها المبني على المهارات العقلية.

وأكدت قبيلات، أن الأسئلة لن تكون من خارج مناهج الثانوية العامة.

وبينت أن أسئلة الاختيار من متعدد هي نمط عالمي للامتحانات وليس محلي، مضيفة أن بعض المناهج ستشهد أسئلة إنشائية.

وأشارت قبيلات إلى أن انخفاض معدلات القبول الجامعية، يعطي مساحة أكبر للطلبة في اختيار تخصصاتهم الجامعية