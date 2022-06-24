اخماد حريق أتى على 100 دونم في اربد

وطنا اليوم:أخمدت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب إربد وكوادر حراج زراعة الكورة اليوم الجمعة، حريقا شب في موقع مستنبت كفر ابيل جنوب لواء الكورة .

وقال متصرف اللواء بكر الكعابنة، إن الحريق أتى على نحو مئة دونم من الأشجار الحرجية والأعشاب الجافة في أرض المستتبت التابع لمديرية زراعة الكورة.

وأشار إلى أن سرعة استجابة كوادر الدفاع المدني وجهود كوادر الحراج حدت من خسائر الثروة الحرجية بالرغم من وعورة المنطقة، لافتا إلى أن غالبية الأشجار طالها أضرار بشكل جزئي (شفط) جراء الحريق ، فيما تضررت أشجار حرجية اخرى غالبيتها من نوع اللزاب .

وبين الكعابنة، أن الأجهزة المعنية باشرت التحقيق للوقوف على سبب الحريق .