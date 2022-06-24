الأردنيون يشيعون جثمان الطالبة الجامعية المغدورة

وطنا اليوم:شُيعت ظهر الجمعة جنازة الطالبة الجامعية التي قتلت رميا بالرصاص في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة شمال العاصمة عمان الخميس.

وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد عمر بن عبد العزيز في مسقط رأسها بقرية كفر الماء جنوب غربي إربد.

وكان نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، القاضي إحسان السلامات، قد أصدر قرارا بحظر النشر في قضية “قتل الطالبة إيمان رشيد في جامعة العلوم التطبيقية”.

وطلب النائب العام من مدير عام هيئة الإعلام، التعميم على جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، التقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية، أو مجريات التحقيق فيها، أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، الأمر الذي يؤثر سلبا في مجريات التحقيق فيها، وذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية