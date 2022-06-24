بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الأردنيون يشيعون جثمان الطالبة الجامعية المغدورة

منذ 3 دقائق
الأردنيون يشيعون جثمان الطالبة الجامعية المغدورة

وطنا اليوم:شُيعت ظهر الجمعة جنازة الطالبة الجامعية التي قتلت رميا بالرصاص في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة شمال العاصمة عمان الخميس.
وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد عمر بن عبد العزيز في مسقط رأسها بقرية كفر الماء جنوب غربي إربد.
وكان نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، القاضي إحسان السلامات، قد أصدر قرارا بحظر النشر في قضية “قتل الطالبة إيمان رشيد في جامعة العلوم التطبيقية”.
وطلب النائب العام من مدير عام هيئة الإعلام، التعميم على جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، التقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية، أو مجريات التحقيق فيها، أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، الأمر الذي يؤثر سلبا في مجريات التحقيق فيها، وذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

13:35

الأمم المتحدة : شيرين أبو عاقلة استشهدت بنيران أسرائيلية

13:34

نحن شعب لا يستحي؟!.

11:37

الضمور يدعو إلى عدم التشهير بالجامعات الأردنية

11:32

مقطع لفتاتان تتشاجران في الشارع العام

11:25

الملك: الاردن سيدعم تشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط

11:02

13 قتيلا في مواجهات بين الشرطة المكسيكية وعصابات المخدرات

10:58

غياب المواصلات .. معاناة يومية يواجهها سكان صافوط منذ سنوات

10:58

الحسين يخطف تعادلا مثيرا من الجزيرة

10:58

إعلامي في صحيفة النهار اللبنانية : حديث الملك على شاشة CNBC حول “الناتو” له دلالات كبيرة

10:44

أكثر بذخا من القياصرة .. تفاصيل تجهيزات بيوت بوتين

10:35

صاحب المركز الأول بمسابقة القرآن يحكي كواليس فوزه

10:34

مذيعة CNBC : نحن على الهواء مباشرة من عمان للقاء الملك

10:27

انسحاب مفاجئ للقوات الأوكرانية من معركة سيفيرودونيتسك

10:24

القضاة: التعينات تجري أثناء الولائم

10:21

زنجبار .. فيها أقدم مسجد في نصف الأرض الجنوبي وحكمها الإسلام 200 عام

09:57

التربية : نتائج التوجيهي ستكون جاهزة في هذا الموعد

09:50

السفير السابق الشيخ تركي حديثة الخريشا في ذمة الله

09:46

الداخلية : 83% من اللاجئين السوريين يقطنون خارج المخيمات

09:40

تخفيضات على 400 سلعة في الاستهلاكية العسكرية

09:34

تحذير من موجة تسونامي ستضرب مدنا عربية

09:28

غامبلي تعلن عن مقابلة حصرية مهمة اجرتها مع الملك

09:21

الصين تزف بشرى لمالكي السيارات الكهربائية

07:16

فضيحة كبرى بدورة مياه للنساء في مطعم #ماكدونالدز

07:08

جونسون لا يستبعد ترحيل اللاجئين الأوكرانيين إلى رواندا

06:15

جمعية الشفافية تعقد ندوة ” اقتصادنا واقع وامال”

05:48

حكام مباراة الفيصلي والوحدات من الخارج

05:16

علا الفارس تتفاعل مع قصة مقتل طالبة الجامعة

03:30

أولى قوافل الحجاج الأردنيين تغادر مركز جمرك المدورة الحدودي

03:28

هام لطلاب التوجيهي

23:20

النائب العام يحظر النَّشر بقضية مقتل الطالبة إيمان

22:44

( يافا أم الغريب )

22:33

فيديو/ هذا ماقاله الوزير السابق القطامين حول منصب الوزير

22:15

عميد شؤون الطلبة في التطبيقية: القاتل كان يرتدي قبعة حتى يخفي نفسه ولم تكن هناك سيارة بانتظاره

22:07

محادين: نحن أمام ظاهرة ثقافية مدانة حتى العنف الذي لا يفضي إلى القتل مرفوض

21:55

الخرابشة: التعرفة الكهربائية المدعومة انعكست ايجابا على القطاعات الانتاجية

21:32

السرحان لوطنا اليوم : كاظمة الكويتي رفع قيمة العرض من اجل” العرسان

21:31

شبهة انتحار أربعيني بجز عنقه في طبربور

20:55

أ.د. إياد مسعد من جامعة تكساس يحاضر في “هندسة ” عمان الأهلية

20:44

المحكمة العليا بأمريكا تقر بحق المواطنين بحمل الأسلحة بالأماكن العامة

20:37

التطبيقية: منفذ الجريمة ليس طالبا ولدينا 800 كاميرا بالجامعة

20:29

وزير الاقتصاد الألماني: الغاز أصبح الآن سلعة نادرة

20:18

الحنيفات: سنتحقق من شهادات منشأ وهمية للقمح والشعير

20:10

إغلاق جزء من طريق عمان – الزرقاء

20:10

خارج حصنك الآمن

19:54

الأمن: لا يمكن تأكيد أو نفي رسالة جريمة إيمان

19:47

السياحة: أعداد الزوار وأرقام الدخل تفوق التوقعات

19:43

رسالة من فتى الزرقاء بعد مقتل الطالبة الأردنية إيمان

19:43

توقيف ناشط سياسي انتقد خطبة الجمعة واتهم الخطيب بالتفخيم والتبجيل والتعظيم للرسول الكريم

وفيات

السفير السابق الشيخ تركي حديثة الخريشا في ذمة اللهوفيات الخميس 23-6-2022وفيات الاربعاء 22-6-2022وفيات الثلاثاء 21-6-2022وفيات الاثنين 20-6-2022