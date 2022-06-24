السفير السابق الشيخ تركي حديثة الخريشا في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم

“يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”.

وطنا اليوم:بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى قبيلة بني صخر عامة و عشيرة الخريشا خاصة المغفور له باذن الله السفير السابق الشيخ تركي حديثة الخريشا (ابو خالد) زوج الفاضلة عبيدة معن ابو نوار.

ووالد كل من لمياء و هيفاء و علياء و خالد و مي و عبدالاله

وشقيق كل من المرحوم علي و المرحوم نايف و المرحوم نواف و جمال و مجحم و حاكم

والذي أمضى حياته في خدمة وطنه و عمل الخير مبتغيا رضى الرحمن

وسيتم تشييع جثمانه الطاهر الى مثواه الاخير في مقبرة العائلة في الموقر اليوم الجمعه بعد صلاة العصر من مسجد المرحوم الشيخ حديثة الخريشا

تقبل التعازي لمدة ثلاثة ايام للرجال بجانب مسجد المرحوم حديثة الخريشا في الموقر وللسيدات في منزل الفقيد في عبدون بجانب السفارة القبرصية، شارع الاسكندرية- فيلا ١٥ ب من الساعة ١٠ صباحا ولغاية الساعة ٦ مساء.

سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته و ان يسكنه فسيح جناته.

وانا لله وانا اليه راجعون.