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إطلاق شراكة لتبادل الخبرات بين الضمان الاجتماعي الأردني والتركي

منذ 47 ثانية
إطلاق شراكة لتبادل الخبرات بين الضمان الاجتماعي الأردني والتركي

وطنا اليوم:بحث المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة، مع نظرائه الأتراك سبل الشراكة في مجالات عدة، حيث جرى الاطلاع على تجربة التأمين الصحي الشامل في تركيا الذي يُدار من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية وذلك في ضوء التوجه لتطبيق هذا التأمين في الأردن.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي الخميس إن رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية جودت جيلان ونائبه لطفي ايدن، استقبلا المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة والوفد المرافق له في مقر المؤسسة في أنقرة، وبحث الجانبان سبل الشراكة بين المؤسستين في عدد من المجالات وفرص التطوير المشتركة بينهما.

وتطرقت الاجتماعات التي تم تنظيمها من قبل منظمة العمل الدولية وبإشراف السفارة الأردنية في أنقرة وبالتنسيق مع السفارة التركية في عمّان، إلى كيفية الاستفادة من التجارب المشتركة في سياسات وبرامج التأمينات الاجتماعية.
واطلع الوفد الأردني على تجربة التأمين الصحي الشامل في تركيا الذي يُدار من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية وذلك في ضوء توجه المؤسسة لتطبيق هذا التأمين على مشتركيها ومتقاعديها من القطاع الخاص الذين لا يمتلكون أي تأمين صحي باعتباره استحقاقا قانونياً وضرورة اجتماعية واقتصادية ملحة.
كما قدم وفد المؤسسة شرحاً عن مشروع التحول الإلكتروني والتوسع في المنافع التأمينية ومنها تأمين الأمومة والبرامج المرتبطة به (برنامج رعاية ودعم الكلف التشغيلية لدور الحضانات) هذا بالإضافة إلى البرامج التي أطلقتها المؤسسة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، كما اطلع الوفد على دور مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية خلال الجائحة وكيفية تعاملها مع التحديات المرتبطة بها.
واتفق الجانبان على تأطير سبل التعاون المشتركة والتأسيس لشراكة دائمة ومستمرة بين المؤسستين.


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