نمو حركة الطائرات عبر مطار الملكة علياء

وطنا اليوم:نمت حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطار الملكة علياء الدولي بواقع 21 بالمئة في شهر أيار/ مايو الماضي.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر المطار سجلت في شهر أيار الماضي نموا، مبينا أن الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إليه نمت خلال شهر أيار الماضي بواقع 5 بالمئة عن عام 2019.

ووصل عدد الرحلات الجوية وفق مستو، إلى 6374 رحلة جوية مقارنة مع 6061 للفترة نفسها من عام 2019.

كما نمت الرحلات الجوية بواقع 120 بالمئة عن عام 2021، حيث وصل عدد الرحلات الجوية خلال شهر أيار من عام 2021 إلى 2892 رحلة قادمة ومغادرة.

وأشار مستو إلى أن حركة المسافرين حققت نموا نسبته 39 بالمئة في شهر أيار/ مايو مقارنة مع شهر نيسان/ أبريل الماضي، حيث بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين حوالي 702 ألف مسافر مقارنة مع 505 ألف مسافر قادم ومغادر خلال شهر نيسان، وبنسبة نمو بلغت 31 بالمئة خلال مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.

ووصل عدد الرحلات اليومية في شهر أيار إلى 205 رحلات مقارنة مع 93 رحلة قادمة ومغادرة خلال الشهر نفسه من عام 2021 و195 رحلة قادمة ومغادرة خلال شهر أيار لعام 2019.