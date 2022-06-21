اتفاقية تعاون بين “صناعة عمان” و”الاولى للتأمين” لتوفير خدمات التأمين الطبي للشركات الصناعية

وطنا اليوم:وقعت غرفة صناعة عمان اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية مع سوليدرتي الأولى للتأمين، لتوفير خدمات التأمين الطبي الشاملة بأفضل البرامج التأمينية الطبية للشركات الصناعية التابعة لغرفة صناعة عمان.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير اكد ان توقيع هذه الاتفاقية، يأتي ضمن سياسة مجلس ادارة الغرفة بتطوير الخدمات المقدمة للشركات الصناعية، حيث ان موضوع التأمين الصحي لأصحاب للمنشآت الصناعية والعاملين فيها، يمثل اولوية كبيرة لدى هذه المنشآت، خصوصا وان الشركات الصناعية تولي السلامة والصحة للعاملين فيها اهمية قصوى، ويعتبر التأمين الصحي ميزة اضافية تقدمها الشركات للعاملين لديها للحفاظ على الاستقرار الوظيفي فيها.

مضيفا انه قد تم اختيار شركة سوليدرتي الاولى للتأمين، بعد تقييم عدة عروض من قبل عدة شركات تأمين، وبطريقة شفافة تضمن عدالة التنافس بين الشركات المتقدمة، معربا عن ثقته بأن خدمات التأمين المقدمة من الشركة ستلقى استجابة كبيرة من الشركات الصناعية، موضحا ان دور الغرفة تنسيقي لوجيستي تسويقي.

بدوره اشار علاء عبدالجواد الرئيس التنفيذي لسوليدرتي – الأولى للتأمين عن عن اعتزاز الشركة بالعمل مع غرفة صناعة عمان، التي تحرص على تقديم افضل مستوى من الخدمات والبرامج لمنتسبيها، مؤكدا ان الشركة ستعمل على تقديم عقود تأمينية لكل شركة صناعية، تناسب طبيعة عملها وعدد العاملين فيها، وفق افضل الاسعار والخدمات، حيث سيكون لشركة التأمين مكتب في مبنى الغرفة للتعريف بميزات عقد التأمين.