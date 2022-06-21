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الجيش يحبط عملية تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا

منذ 44 ثانية
الجيش يحبط عملية تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا

وطنا اليوم:استمراراً للجهود التي تبذلها القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وحماية المواطن من آفة المخدرات، أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الثلاثاء، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة: “إن المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تعاملت آليات رد الفعل السريع مع هذه المجموعة من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية”.
وبين المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على (678,000) حبة كبتاجون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وشدد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة أمن واستقرار المملكة


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