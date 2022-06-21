البحث الجنائي يحذر من التعامل مع شركات وهمية تدعي تعاملها بالبورصة

وطنا اليوم _ حذرت إدارة البحث الجنائي كافة المواطنين من التعامل مع شركات غير مرخصة تدّعي بأنها تعمل في مجال البورصة العالمية، وتوهم المواطنين بالحصول على أرباح، داعية كافة المواطنين بالتأكد من أوراق وتراخيص المؤسسات والشركات التجارية التي يتعاملون معها، تجنباً لتعرضهم للاحتيال.



وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن إدارة البحث الجنائي تعاملت مع عدد من الشكاوى في محافظة الزرقاء تقدم بها مواطنون اثر تعرضهم لعمليات نصب واحتيال من قبل شركات بورصة واستثمار غير مرخصة، تمكنوا من ايهامهم بقدرتهم على استثمار اموالهم في البورصات العالمية.



وبيَّن، أن إدارة البحث الجنائي ألقت القبض على شخصين مشتبه بممارستهما مثل هذه الأفعال، فيما زالت التحقيقات مستمرة في تلك الشكاوى وفقاً للإجراءات القانونية.