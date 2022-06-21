العوران: ارتفاع ملحوظ على أسعار اللحوم المستوردة

وطنا اليوم _ كشف مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين، محمود العوران، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة في الأردن بشكل ملحوظ.



وقال العوران، في تصريحات، إن أسعار اللحوم المستوردة ارتفعت بنسبة 15% في الأردن مقارنة بالعام الماضي.



وكان رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، حذر من استمرار ارتفاع أسعار اللحوم بسبب توقف بعض الدول عن التصدير في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.



وقال الكواليت إن أسعار اللحوم بدأت بالارتفاع في السوق المحلي، خاصة الأغنام القادمة من رومانيا وإسبانيا، مضيفًا أن الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف الروماني ارتفع من 5.5 دينار إلى 8.5 دينار.



وأشار الكواليت إلى أن ارتفاع أسعار العلف وقلة المراعي والمساحات المزروعة بالأعلاف بالإضافة إلى الجفاف في المناطق الجنوبية والشرقية من الأردن ساهم في ارتفاع أسعار لحم الخروف، مضيفا أن الاعتماد على الواردات أيضا يؤثر سلباً على أسعار اللحوم.



ولفت إلى عدم وجود استراتيجية وخطة واضحة لتعزيز قطاع الثروة الحيوانية، مضيفا أن حوالي 100 مليون دينار يمكن أن تزيد الثروة الحيوانية وتشجع على زراعة الأعلاف.



يذكر أنه تم منح حوالي 75 رخصة استيراد، لكن قرار بعض الدول بوقف التصدير أدى إلى نقص وزيادة الأسعار ، بحسب كواليت.