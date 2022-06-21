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الإحصاءات العامة : ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 4.39%

منذ 24 ثانية
الإحصاءات العامة : ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 4.39%

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “معدل التضخم” لشهر أيار من عام 2022 ليصل الى 106.53 مقابل 102.05 لنفس الشهر من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4.39%.
وقد ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الوقود والإنارة بمقدار 1.34 نقطة مئوية، النقل بمقدار 0.90 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.49 نقطة مئوية، الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، والثقافة والترفية بمقدار 0.17 نقطة مئوية.
بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الإيجارات بمقدار 0.02 نقطة مئوية، التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بمقدار 0.01 نقطة مئوية، الأدوات المنزلية بمقدار 0.003 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بمقدار 0.002 نقطة مئوية.
أما على المستوى الشهري، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيار من هذا العام 106.53 مقابل 105.99 لشهر نيسان من نفس العام مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.51%.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع، مجموعة اللحوم والدواجن بمقدار 0.25 نقطة مئوية، النقل بمقدار 0.16 نقطة مئوية المطاعم والفنادق بمقدار 0.14 نقطة مئوية، الوقود والإنارة بمقدار 0.06 نقطة مئوية، والعناية الشخصية بمقدار 0.03 نقطة مئوية. بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.20 نقطة مئوية، الفواكه والمكسرات بمقدار 0.03 نقطة مئوية، الأمتعة الشخصية بمقدار 0.01 نقطة مئوية، والملابس بمقدار 0.01 نقطة مئوية.
أما الرقم القياسي لأسعار المستهلك للأشهر الخمسة الأولى من هذا العام فقد بلغ 104.97 مقابل 101.94 لنفس الفترة من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.97%. ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة النقل بمقدار 0.88 نقطة مئوية، الوقود والإنارة بمقدار 0.63 نقطة مئوية، الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.44 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.19 نقطة مئوية، والثقافة والترفية بمقدار 0.14 نقطة مئوية. وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة المشروبات والمرطبات بمقدار 0.03 نقطة مئوية، الايجارات بمقدار 0.02 نقطة مئوية، الصحة 0.02 نقطة مئوية، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بمقدار 0.01 نقطة مئوية


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