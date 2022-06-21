بعد شبهة وفاته بخطأ طبي .. مدعي عام السلط يستدعي أطباء عالجوا الطفل عون

وطنا اليوم _ طلب مدعي عام السلط مؤيد الدردور استدعاء أطباء قاموا بمعالجة واستقبال حالة الطفل عون الذي توفي إثر وجود شبهة خطأ طبي بداية الشهر الحالي في مستشفى السلط الحكومي.



وجاء في الإيعاز المقدم من مدعي عام السلط إلى مدير مستشفى السلط الحكومي، بتزويده بصورة عن الملف الطبي للطفل، وأسماء الأطباء الذين قاموا بعلاجه واستقبال حالته يوم الجمعه بتاريخ 4/6 وذلك لغايات تحقيقية هامة وبالسرعة الممكنة.



وأثارت قصة الطفل كرم 3 سنوات الرأي العام، بعد أن لقي الطفل حتفه، إثر الاشتباه بوجود خطأ طبي، بعد دخوله مستشفى السلط الحكومي لتلقي العلاج، وفق ما روى والد الطفل.