50 متقدم فقط لفرص العمل بمصانع المحيكات والألبسة في الكرك

وطنا اليوم:دعت وزارة العمل، الاثنين، شباب محافظة الكرك إلى التقدم لفرص العمل المتوافرة في مصنعين من مصانع المحيكات والألبسة الموجودة في لواء فقوع وقضاء مؤاب في محافظة الكرك؛ للعمل في الفترة المسائية.

وحثت الوزارة شباب المحافظة على التقدم لهذه الفرص المتوافرة في المصنعين والتسجيل لها لدى مديرية عمل الكرك.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، إن فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة الأسبوع الماضي للشباب الذكور للعمل في الفترة المسائية بمصانع المحيكات والألبسة الموجودة في لواء فقوع وقضاء مؤاب في محافظة الكرك لم يتقدم لها إلا 50 شابا فقط، علما أن هذه المصانع بالاتفاق مع الوزارة وفرت 1000 فرصة عمل لأبناء فقوع ومؤاب.

وأكد الزيود أن هذه المصانع لا تستطيع اعتماد البدء بالفترة المسائية لعمل الشباب الذكور بهذه الأعداد القليلة؛ لأن كل فترة من فترات العمل سواء الصباحية أو المسائية تحتاج على الأقل إلى توفر 300 شخص.

وأشار إلى أن الوزارة تدعو الشباب في لواء فقوع وقضاء مؤاب في محافظة الكرك إلى الاستفادة من فرص العمل المتاحة؛ لتتمكن هذه المصانع من البدء بالعمل في الفترة المسائية