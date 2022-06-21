بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

50 متقدم فقط لفرص العمل بمصانع المحيكات والألبسة في الكرك

منذ 31 ثانية
50 متقدم فقط لفرص العمل بمصانع المحيكات والألبسة في الكرك

وطنا اليوم:دعت وزارة العمل، الاثنين، شباب محافظة الكرك إلى التقدم لفرص العمل المتوافرة في مصنعين من مصانع المحيكات والألبسة الموجودة في لواء فقوع وقضاء مؤاب في محافظة الكرك؛ للعمل في الفترة المسائية.
وحثت الوزارة شباب المحافظة على التقدم لهذه الفرص المتوافرة في المصنعين والتسجيل لها لدى مديرية عمل الكرك.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، إن فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة الأسبوع الماضي للشباب الذكور للعمل في الفترة المسائية بمصانع المحيكات والألبسة الموجودة في لواء فقوع وقضاء مؤاب في محافظة الكرك لم يتقدم لها إلا 50 شابا فقط، علما أن هذه المصانع بالاتفاق مع الوزارة وفرت 1000 فرصة عمل لأبناء فقوع ومؤاب.
وأكد الزيود أن هذه المصانع لا تستطيع اعتماد البدء بالفترة المسائية لعمل الشباب الذكور بهذه الأعداد القليلة؛ لأن كل فترة من فترات العمل سواء الصباحية أو المسائية تحتاج على الأقل إلى توفر 300 شخص.
وأشار إلى أن الوزارة تدعو الشباب في لواء فقوع وقضاء مؤاب في محافظة الكرك إلى الاستفادة من فرص العمل المتاحة؛ لتتمكن هذه المصانع من البدء بالعمل في الفترة المسائية


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

13:06

تعيين إمام مسجد مفصوم عقليا يستنفر وزارة الأوقاف

12:46

الفيصلي و الوحدات الكلاسيكو رقم “88” بالدوري

12:45

دهس 4 سلفات في الرمثا.. والسائق يُسلم نفسه

12:40

الضمان: صرف الرواتب يوم الخميس

12:35

الكوليرا تجتاح العراق في القرن الواحد والعشرين

12:25

حادثة مروعة في الأردن..هتك عرض طفل رضيع على يد شقيق والدته !!

12:12

الدغمي للطالب العنانزة: نحتاج لكل صوت معتدل

12:07

ارتفاع عدد الحجاج الأردنيين إلى 4 آلاف حاج

12:04

الاقتصاد والتدفقات المالية

12:02

كريشان من إربد :الحكومة ليست غاوية رفع الاسعار

11:55

الطراونة: مستشفى خاص يقوم بمهام وزارة الصحة

11:45

رئيسة الحكومة الفرنسية تقدم استقالتها وماكرون يرفضها

11:11

وزير الزراعة يتوقع ارتفاع أسعار الاضاحي في الاردن

11:07

الاحتياطيات الأجنبية ترتفع 11.4% بنهاية شهر أيار

10:56

الجواز الأردني ضمن قائمة الأغلى عالميا

10:51

انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن الجمعة

10:50

العواد: المطاعم ستغلق وتسرح العمال اذا استمر الوضع الحالي

10:46

السديري: زيارة الأمير محمد بن سلمان للأردن في غاية الأهمية

10:28

السفارة الأمريكية تفتح مواعيد مقابلات تأشيرة الزيارة

10:02

عطل يصيب آلاف المواقع الإلكترونية حول العالم

09:41

نقابة السيارات العمومية : رفع الأجرة على المواطن ليس حلا

09:36

لا وفيات في الأردن إثر حوادث السير خلال 24 ساعة

09:33

افتتاح دورة الإجراءات الجمركية لموظفي شركات التخليص بجامعة جدارا

09:26

الخدمة المدنية يعلن توفر 5 وظائف شاغرة بالفئة الثالثة

09:18

ارتفاع اسعار حليب الأطفال بالأردن 8%

09:13

وفيات الثلاثاء 21-6-2022

09:10

انخفاض ملموس على الحرارة الثلاثاء

08:31

السفارة الأمريكية في اسرائيل: زيارة بايدن ستجري كما هو مخطط لها رغم التغيرات السياسية

06:06

وزير الخزانة الأمريكي الأسبق يتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة

06:01

إسرائيل تعلن إحباط تهريب 13 قطعة سلاح من الأردن

05:55

مخترع الـ”واي فاي”: شخصيتي العربية أخرت من شهرتي العالمية

01:06

الشواربة يعرض الخطة الاستراتيجية للامانة امام اعضاء الرابطة الاردنية اللبنانية .

00:56

انطلاق اعمال الملتقى الاقليمي حول الثقافة والمستقبل الحضري

00:48

جمعية نور السما الخيرية تكرم الرئيس التنفيذي لجمعية المهمة الموحدة للإغاثة والتنمية

00:39

كلب يعقر طفلا في شفتيه بالمفرق

00:13

نفذ مركز السلام للتنمية وحقوق الإنسان ندوة حوارية ضمن برنامج التدريب والتأهيل للشباب في مرحلته الرابعة بلواء الاغوار الشمالية

23:49

مع وصول 40 ألف حاج إيراني لمكة.. طهران تكشف معلومات عن عودة العلاقات مع الرياض

23:45

النائب حسن الرياطي يطعن بقرار مجلس النواب المتضمن زوال صفة النائب عنه وحرمانه من المستحقات

23:42

الرياطي ” يطعن ” بقرار مجلس النواب المتضمن زوال صفة النائب عنه وحرمانه من المستحقات

23:24

يحدث في مجتمع “الفرجة”

23:23

وزير الداخلية: اللجوء له كلف أمنية واقتصادية واجتماعية

21:42

البدور: قد تظهر متحورات جديدة من كورونا.. ولن نعود إلى الخلف

21:08

عاجل – إطلاق نار على زيلينسكي خلال زيارته السرية إلى لوغانسك

21:03

بن سلمان في عَمان مساء الثلاثاء

20:53

الأغذية العالمي : سنضطر لتخفيض الحصص التموينية للاجئين

20:48

مصدر : لا تعديل وزاري على حكومة الخصاونة

20:43

إبنة بايدن تفضح والدها .. الشعب الأمريكي مصدومٌ من رئيسه ومُطالبات بمُحاكمته

20:24

الكوفحي: البلدية تعمل بكل الوسائل المتاحة لمحاربة الفساد

وفيات

وفيات الثلاثاء 21-6-2022وفيات الاثنين 20-6-2022وفيات الاحد 19-6-2022نعي فاضل: الشاب عهد محمد محمود الحامدالحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي إثر وفاة الشاب عهد ملكاوي من مدينة اربد