بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

حادثة مروعة في الأردن..هتك عرض طفل رضيع على يد شقيق والدته !!

منذ 41 ثانية
حادثة مروعة في الأردن..هتك عرض طفل رضيع على يد شقيق والدته !!

وطنا اليوم  _ أيدت محكمة التمييز حكما مشدداً صادراً عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي وضع محكوما بالاشغال المؤقتة 10 سنوات و8 أشهر لـ”هتك عرض ” إبن شقيقته البالغ من العمر سنة ونصف بإرسال رسالة إلى والد المجني عليه بكتابة عبارة على مؤخرة المجني عليه (خلي ابوك يبعد عني) ثم ضرب المجني عليه بـ”موس” على العضو التناسلي مما أصابه بجرح قطعي.

 

وفي شباط من عام 2022، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما مشددا بحق خال الطفل المتهم بالقضية بعد تجريمه بجناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة (299) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (300) من القانون ذاته، والحكم عليه الوضع بالاشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات والرسوم والنفقات محسوبة له مدة التوقيف.

 

وعملا بأحكام المادة (300) وبدلالة المادة (295) حيث أن المجني عليه هو ابن أخت المجرم والذي تعتبره المحكمة من الأسباب المشددة للعقوبة لذلك قررت تشديد العقوبة بحقه بإضافة الثلث إليها لتصبح العقوبة بحقه، وضعه بالأشغال لمدة 10 سنوات و8 أشهر والرسوم والنفقات محسوبة له مدة التوقيف.

 

وأفادت واقعة محكمة الجنايات الكبرى بأن المتهم هو أخ غير شقيق لمشاهدة النيابة (والدة المجني عليه) البالغ من العمر وقت الواقعة سنة ونصف من زوجها شاهد النيابة العامة.

 

وقبل الواقعة من عام 2021 بثلاثة أيام حضر المتهم إلى منزل أخته والدة المجني عليه، وطلب منها ومن والدته (شاهدة النيابة الثانية) المطلقة من والده، وتعيش عن ابنتها والدة الطفل المجني عليه، أن يسمحوا له بالسكن عندهم لـ3 أيام فقط، وعندما انتهت تلك الفترة طلب المشتكي والدة الطفل المجني عليه من المتهم مغادرة المنزل لكون المتهم من ذوي الأسبقيات.

 

ووفق المحكمة فقد انتهت المدة المتفق عليها فرفض ذلك، وطلب إمهاله يوم آخر إلا أن المشتكي رفض ذلك، فتدخلت والدته الشاهدة الثانية وتعهدت للمشتكي أن تخرجه من منزله في ذلك اليوم، وغادر المشتكي منزله وغادرت الشاهدة الثانية للسوق فاستغل المتهم انشغال أخته والدة المجني عليه، وأخذه خارج المنزل بالقرب من الباب وقام بنزع ملابسه السفلية وكتابة بقلم عبارة (خلي ابوك يبعد عني) على مؤخرة الطفل ثم ضربه بواسطة موس على العضو التناسلي مما أدى إلى إصابته بجرح قطعي وهرب المتهم.

 

وعندما سمعت والدة الطفل صراخه ابنها الشديد وجدته مصابا بجرح شديد والدماء تسيل من العضو التناسلي، وقامت بإسعافه إلى المستشفى، وأجري له اللازم، وقدمت الشكوى وقدر الطبيب الشرعي مدة التعطيل أسبوعين.

 

من جانب قرار محكمة التمييز الذي أفاد ” أن أفعال المتهم يوم الحادث تجاه المجني عليه الذي لم يبلغ الثانية عشر من عمره وهو إبن شقيقة المتهم، والقيام بنزع ملابسه السفلية، وإظهار عورته والكتابة بواسطة قلم على مؤخرته، ومن ثم قيامه بضربة بواسطة أداة حادة موس على العضو التناسلي، انما تشكل استطالة إلى العورة والمساس بالحياء العرضي للطفل.

 

وبذلك فإن أركان جناية هتك العرض بحدود المادة (299) وبدلالة المادة (295) من قانون العقوبات متوفرة، ويتعين تجريمه بها ولا يرد القول، بأن نية المتهم لم تتجه إلى هتك عرض الطفل إذ أن الغاية في فعل المتهم غير معتبرة ما دام أنه استطال إلى العورة، وكانت غايته الكتابة عليها لإيصال رسالة إلى والد الطفل، فإن ذلك لا يؤثر على أركان وعناصر الجناية، ولا يؤثر على القصد الجرمي فيها المتمثل في عنصري العلم والإرادة، حيث كان المتهم قد أراد هذا الفعل وأراد النتيجة، واستطال إلى العورة وخدش عاطفة الحياء العرضي وبذلك فإن تجريم المتهم جاء موافقا للقانون، وأن القرار المطعون فيه أصاب صحيح القانون في ذلك وأسباب الطعن لا ترد عليه ويتعين رده وتأييد قرار محكمة الجنايات.

 

ووجدت محكمة التمييز أن العقوبة المفروضة هي المقررة قانونا مع ظرف التشديد الوارد في المادة 295 من قانون العقوبات ونؤيد القرار المميز في ذلك، حيث أن القرار المميز استوفى شروطه القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة، ولا يوجد فيه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه بموجب المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين تأييده.

 

 


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

12:12

الدغمي للطالب العنانزة: نحتاج لكل صوت معتدل

12:07

ارتفاع عدد الحجاج الأردنيين إلى 4 آلاف حاج

12:04

الاقتصاد والتدفقات المالية

12:02

كريشان من إربد :الحكومة ليست غاوية رفع الاسعار

11:55

الطراونة: مستشفى خاص يقوم بمهام وزارة الصحة

11:45

رئيسة الحكومة الفرنسية تقدم استقالتها وماكرون يرفضها

11:11

وزير الزراعة يتوقع ارتفاع أسعار الاضاحي في الاردن

11:07

الاحتياطيات الأجنبية ترتفع 11.4% بنهاية شهر أيار

10:56

الجواز الأردني ضمن قائمة الأغلى عالميا

10:51

انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن الجمعة

10:50

العواد: المطاعم ستغلق وتسرح العمال اذا استمر الوضع الحالي

10:46

السديري: زيارة الأمير محمد بن سلمان للأردن في غاية الأهمية

10:28

السفارة الأمريكية تفتح مواعيد مقابلات تأشيرة الزيارة

10:02

عطل يصيب آلاف المواقع الإلكترونية حول العالم

09:41

نقابة السيارات العمومية : رفع الأجرة على المواطن ليس حلا

09:36

لا وفيات في الأردن إثر حوادث السير خلال 24 ساعة

09:33

افتتاح دورة الإجراءات الجمركية لموظفي شركات التخليص بجامعة جدارا

09:26

الخدمة المدنية يعلن توفر 5 وظائف شاغرة بالفئة الثالثة

09:18

ارتفاع اسعار حليب الأطفال بالأردن 8%

09:13

وفيات الثلاثاء 21-6-2022

09:10

انخفاض ملموس على الحرارة الثلاثاء

08:31

السفارة الأمريكية في اسرائيل: زيارة بايدن ستجري كما هو مخطط لها رغم التغيرات السياسية

06:06

وزير الخزانة الأمريكي الأسبق يتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة

06:01

إسرائيل تعلن إحباط تهريب 13 قطعة سلاح من الأردن

05:55

مخترع الـ”واي فاي”: شخصيتي العربية أخرت من شهرتي العالمية

01:06

الشواربة يعرض الخطة الاستراتيجية للامانة امام اعضاء الرابطة الاردنية اللبنانية .

00:56

انطلاق اعمال الملتقى الاقليمي حول الثقافة والمستقبل الحضري

00:48

جمعية نور السما الخيرية تكرم الرئيس التنفيذي لجمعية المهمة الموحدة للإغاثة والتنمية

00:39

كلب يعقر طفلا في شفتيه بالمفرق

00:13

نفذ مركز السلام للتنمية وحقوق الإنسان ندوة حوارية ضمن برنامج التدريب والتأهيل للشباب في مرحلته الرابعة بلواء الاغوار الشمالية

23:49

مع وصول 40 ألف حاج إيراني لمكة.. طهران تكشف معلومات عن عودة العلاقات مع الرياض

23:45

النائب حسن الرياطي يطعن بقرار مجلس النواب المتضمن زوال صفة النائب عنه وحرمانه من المستحقات

23:42

الرياطي ” يطعن ” بقرار مجلس النواب المتضمن زوال صفة النائب عنه وحرمانه من المستحقات

23:24

يحدث في مجتمع “الفرجة”

23:23

وزير الداخلية: اللجوء له كلف أمنية واقتصادية واجتماعية

21:42

البدور: قد تظهر متحورات جديدة من كورونا.. ولن نعود إلى الخلف

21:08

عاجل – إطلاق نار على زيلينسكي خلال زيارته السرية إلى لوغانسك

21:03

بن سلمان في عَمان مساء الثلاثاء

20:53

الأغذية العالمي : سنضطر لتخفيض الحصص التموينية للاجئين

20:48

مصدر : لا تعديل وزاري على حكومة الخصاونة

20:43

إبنة بايدن تفضح والدها .. الشعب الأمريكي مصدومٌ من رئيسه ومُطالبات بمُحاكمته

20:24

الكوفحي: البلدية تعمل بكل الوسائل المتاحة لمحاربة الفساد

20:15

بواسطة كلب وخنجر .. أسلوب جديد للسرقة في عمّان

19:43

الجعافرة ينفي وصول مياه حمراء إلى منازل الأهالي في الأغوار

19:33

رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي في الأردن

19:25

بينيت ولابيد يتفقان على حل الكنيست وتعيين الأخير رئيساَ للوزراء

19:23

المعشر غير متفائل ، الحديد عينها على الخارجية ، مشاريع طوقان تتدحرج ، هل يقترب القضاة من الرابع ؟ الصفدي يزور الأردن ، أين الذنيبات ؟ النسور جاف تواصلياً، نفاع في كل الاتجاهات ، شركس والأضواء ، المعارض التائب ، تنفيعات الجامعات، النصاب البرلماني مكتمل في الميثاق 

19:19

الملكية: ارتفاع أسعار وقود الطائرات 100% منذ بداية العام

وفيات

وفيات الثلاثاء 21-6-2022وفيات الاثنين 20-6-2022وفيات الاحد 19-6-2022نعي فاضل: الشاب عهد محمد محمود الحامدالحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي إثر وفاة الشاب عهد ملكاوي من مدينة اربد