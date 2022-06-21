العواد: المطاعم ستغلق وتسرح العمال اذا استمر الوضع الحالي

وطنا اليوم _ قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد إن المطاعم الشعبية مستهلكة كما هو حال المواطن ، وان المطاعم ستغلق أبوابها، وستقوم بتسريح عمالها، إذا استمرت وزارة الصناعة بسياستها.



وأضاف ، الثلاثاء ، أن المطاعم الشعبية تعاني من ارتفاع كبير في كافة مدخلات الانتاج، مشيرا أنه حان الوقت لإنصافها بالأسعار.



وتساءل العواد: “أين الحكومة عن التجار الذين رفعوا الأسعار على الجميع، لماذا لم تضبط الأسعار “؟.



وأوضح أن أكثر من 5 آلاف مطعم أغلقت أبوابها منذ كورونا، مبينا أن الكثير من المطاعم ستغلق أبوابها إذا استمر الوضع الحالي دون رفع الأسعار.



وشدد على أن مطالب المطاعم الشعبية قليلة جدا، وأن استمرار الحال كما هو لن يبشر بالخير.



وأفاد أن وزارة الصناعة عملت اختلالا كبيرا في السوق، مطالبا إياها بإنصاف المطاعم الشعبية.