نفذ مركز السلام للتنمية وحقوق الإنسان ندوة حوارية ضمن برنامج التدريب والتأهيل للشباب في مرحلته الرابعة بلواء الاغوار الشمالية

وطنا اليوم _وكان المحور الأول في الندوة عن الشباب و التطرف و حماية الشباب من الأفكار المتطرفة وكيفية التعامل مع الفكر المنحرف حيث تحدث الدكتور عزام الشمايله وبين كيفية التعامل مع الفكر المتطرف وكيفية حماية الشباب من آثارها المدمرة وبين العديد من القصص التي دمرت الشباب نتيجة عدم إدراكهم لخطورة الفكر الخارج عن المباديء ولا ينسجم مع الدين ابدا.



اما المحور الثاني قدمه الدكتور موفق جدا تناول فيه أثر القيم المجتمعية والدينية في بناء شخصية الشباب وخصوصا في سوق العمل ومن أهمها قيمة الأمانة وحسن التعامل مع الناس و انعكاس الأخلاق الإيجابية على المجتمع من خلال تعامل الشباب في مجال قطاع العمل اما المحور الثالث ق دمه الدكتور وائل الشرع وكان بعنوان أثر مواقع التواصل الاجتماعي في بناء الشخصية المتوازنة والآثار السلبية التي يمكن أن يؤدي لها الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي وبين فيها كيفية الحماية من اضرارها .



‏وجدير بالذكر أن هذا البرنامج استفاد منه 100 شاب وفتاة في مجالات عدة من التدريب المهني الذي يصنع فرصه في سوق العمل منها صيانة الاجهزة الخلوية للذكور والإناث و دورة التجميل للسيدات ودورة الحلاقة للشباب ودورة الزراعة المائية لكلا الجنسين الشباب والسيدات و المطبخ الإنتاجي