وثيقة تكشف عن ان راتب”سامر المجالي” الشهري 13 الف دينار في الملكية الاردنية وباجمالي سنوي 151 الف

وطنا اليوم _ كشفت وثيقة تفاصيل الراتب الذي يتقاضاه سنويًا، نائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية المهندس سامر المجالي.







وبحسب الوثيقة، فان المجالي والذي تم تعيينه بتاريخ 2021/3/30، تقاضى اجمالي راتب عن العام الماضي بلغ 151,799 دينار، حيث ان الراتب السنوي المستحق يبلغ 147,307 دينار، بالاضافة الى نفقات السفر السنوية التي بلغت 4,492 دينار، اي بمعدل راتب شهري يصل الى نحو 13 الف.







كما ان المبلغ الاجمالي للراتب المستحق جاء دون أي مكافأت سنوية، حيث انه من الممكن ان يفوق الراتب المبلغ المذكور اعلاه، بالاضافة الى انه من الممكن ان تزيد نسبة نفقات السفر السنوية.