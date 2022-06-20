تشكيل لجنة لدراسة التعليمات المتعلقة بـ (السكوترات)

وطنا اليوم:علم من مصادر في وزارة الداخلية، ان الوزير مازن الفراية شكل لجنة خاصة لدراسة التعليمات المتعلقة بالانظمة الخاصة بالسكوترات.

وقالت المصادر: ان هذا القرار يأتي من باب التخفيف على المواطنين خصوصا بعد المقترح الذي قدمه النائب زيد العتوم عضو لجنة الطاقة لوزير الداخلية.

ويذكر ان المقترح سيدرس من قبل اللجنة خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف المشتقات البترولية في الاردن، وعدم قدرة البعض على اقتناء السيارات، فيكون البديل استعمال وسيلة نقل تتميز بالامان والسعر المعقول المتاح للجميع كالسكوتر مثلا في ظل وجود اسس وشروط خاصة في الاقتناء والقيادة وضعت من قبل وزارة الداخلية والامن العام بهذا الخصوص.