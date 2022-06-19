أبناء الأردنيات والمطلقة والأرملة فئات مشمولة بدعم التعرفة الكهربائية

وطنا اليوم:أكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتورة تحرير القاق أن الزوجة الأردنية المتزوجة من زوج غير أردني مشمولة في التعرفة الكهربائية المدعومة في حال كانت تحمل صفة ربّ الأسرة، وذلك من خلال إصدار دفتر عائلة أردني من دائرة الأحوال المدنية والجوازات بعد توافق الزوجين على ذلك.

كما أوضحت اليوم أن المطلقة والأرملة من الجنسية الأردنية أيضاً بإمكان أي منهما الحصول على دعم التعرفة الكهربائية، وذلك من خلال استخراج دفتر عائلة جديد باسمها سواء كانت مطلقة أو أرملة، وذلك من خلال دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وبينت القاق بأن الشباب أو المرأة غير المتزوجين في حال وفاة الوالدين يمكنهم الحصول على دعم التعرفة الكهربائية، حيث تنتقل صفة رب الأسرة للابن الأكبر.

وأوضحت القاق بأن الاستثناء الوحيد للحصول على دعم التعرفة الكهربائية، للطالب الأعزب الذي يدرس بمحافظة أخرى، أو عامل بمحافظة أخرى، مشيرة إلى اشتراط تسجيل عداد الكهرباء باسم المنتفع للتأكد من حصول الدعم للمعني، وليس لطرف آخر، ويتم التحقق من ذلك من خلال ربط إلكتروني مع وزارة التعليم العالي للطالب ومؤسسة الضمان الاجتماعي للعامل.

وأكدت القاق بأن عدادات الخدمات في البنايات السكنية مشمولة تلقائياً بدعم الكهرباء، وليس هناك حاجة لتسجيلها، وفي حال هناك أي حالات استثنائية يمكن للمواطن مراجعة شركة الكهرباء لتعديلها، أو مراجعة هيئة تنظيم قطاع الطاقة.

وأشارت إلى أن مليون و 400 ألف مشترك سجل حتى الآن في منصة الدعم الكهربائي، من أصل 2 مليون عداد تقريباً.