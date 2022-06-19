بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

أبناء الأردنيات والمطلقة والأرملة فئات مشمولة بدعم التعرفة الكهربائية

منذ دقيقتين
أبناء الأردنيات والمطلقة والأرملة فئات مشمولة بدعم التعرفة الكهربائية

وطنا اليوم:أكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتورة تحرير القاق أن الزوجة الأردنية المتزوجة من زوج غير أردني مشمولة في التعرفة الكهربائية المدعومة في حال كانت تحمل صفة ربّ الأسرة، وذلك من خلال إصدار دفتر عائلة أردني من دائرة الأحوال المدنية والجوازات بعد توافق الزوجين على ذلك.
كما أوضحت اليوم أن المطلقة والأرملة من الجنسية الأردنية أيضاً بإمكان أي منهما الحصول على دعم التعرفة الكهربائية، وذلك من خلال استخراج دفتر عائلة جديد باسمها سواء كانت مطلقة أو أرملة، وذلك من خلال دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وبينت القاق بأن الشباب أو المرأة غير المتزوجين في حال وفاة الوالدين يمكنهم الحصول على دعم التعرفة الكهربائية، حيث تنتقل صفة رب الأسرة للابن الأكبر.
وأوضحت القاق بأن الاستثناء الوحيد للحصول على دعم التعرفة الكهربائية، للطالب الأعزب الذي يدرس بمحافظة أخرى، أو عامل بمحافظة أخرى، مشيرة إلى اشتراط تسجيل عداد الكهرباء باسم المنتفع للتأكد من حصول الدعم للمعني، وليس لطرف آخر، ويتم التحقق من ذلك من خلال ربط إلكتروني مع وزارة التعليم العالي للطالب ومؤسسة الضمان الاجتماعي للعامل.
وأكدت القاق بأن عدادات الخدمات في البنايات السكنية مشمولة تلقائياً بدعم الكهرباء، وليس هناك حاجة لتسجيلها، وفي حال هناك أي حالات استثنائية يمكن للمواطن مراجعة شركة الكهرباء لتعديلها، أو مراجعة هيئة تنظيم قطاع الطاقة.
وأشارت إلى أن مليون و 400 ألف مشترك سجل حتى الآن في منصة الدعم الكهربائي، من أصل 2 مليون عداد تقريباً.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

12:17

العضايلة ينفي فصل موظفين من حزب جبهة العمل

12:14

موظفو البنك الأردني الكويتي يزرعون 200 شجرة مثمرة بالتعاون مع العربية لحماية الطبيعة

12:11

سائقو سرافيس على خطوط حيوية يتوقفون عن العمل

12:10

مسؤول أوكراني: القوات الروسية تتقدم نحو خاركوف

12:04

جائزة عالمية لطلبة أردنيون عن مشروع بحثي

12:02

مجدداَ .. تسريبات الوثائق تضرب الأردنيين

12:01

عام مضى «تحديث المنظومة السياسية».. وما زالت الماكينة تهدر

11:51

مشروع بحثي أردني يفوز بجائزة عالمية

11:50

قرار رفع أسعار الفائدة في المملكة يدخل حيز التنفيذ

11:21

الكويت تدرس منع تأشيرات 10 دول أغلبها أفريقية

11:10

الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب

11:01

الاقتصاد الرقمي توضح حول منصة تسجيل الصف الأول

10:54

الآلاف يتظاهرون في لندن احتجاجا على أزمة غلاء المعيشة

10:46

الضمور: بدء صرف مخصصات دعم ارتفاع المحروقات الشهر المقبل

10:42

قائد الجيش البريطاني يدعو للاستعداد لحرب عالمية ثالثة مع روسيا

10:02

بلدية إربد: إنهاء خدمات 80 موظفا وتوقف شكاوى الرشوة

09:57

الأشغال : عطاءين لتأهيل الجزء المتبقي من الطريق الصحراوي

09:52

تمديد فترة تعديل فواتير الكهرباء المشمولة بالدعم

09:49

ضبط آلية ثقيلة تضع لوحات غير مشروعة ومنتهية الترخيص منذ 13 عاما

09:43

ابو عاقولة : رؤية التحديث الاقتصادي طموحات مشروعة في قطاع منظومة النقل والخدمات

09:40

أسبوعان يفصلان الأردنيين عن بشائر بئر السرحان

09:30

مصدر: المطاعم تبالغ بارتفاع الكلف للحفاظ على هوامش الربح

09:27

وفيات الاحد 19-6-2022

09:24

رجل ثمل يستدرج طفل مصاب بالتوحد الى منطقة مهجورة ويتحرش به في إربد

09:20

وفاتان و32 اصابة بـ367 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

09:13

نانسي عجرم تسحر جمهورها في حفل الأردن بـ «إطلالة خيالية»

09:10

2,5 مليون دينار لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية في عمّان

09:00

بالونات اختبار… أم حل على حساب الأردن؟!

09:00

بعد وضع اللمسات الاخيرة ما قبل التأسيس، البطاينة يخاطب زملاؤه في “إرادة”

08:45

عاجل | نهار السعيدات نقيبا لنقابة المحروقات

08:38

الاردن يحتل المرتبة الثالثة في ترتيب الدول العربية على “مؤشر السلام العالمي” لعام 2022

08:29

توجيه كتاب إلى الخدمة المدنية لاعتبار الصحافة مهنة خطرة

08:19

السجن لشخص وفتاة ابتزا عامل توصيل طلبات في اربد

07:16

عبدالله النفيسي يثير تفاعلا بتصريح عن بدو الجزيرة العربية و”الفلسطيني أوروبي”

23:45

سمفونية حرة

23:18

الفنانة الاردنية رانيا الفهد وشقيقتها الفنانة سهير الفهد تطالبان بتغليظ العقوبات على المتحرشين في الاردن

22:16

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالمملكة – أسماء

20:47

غزة تتحدى الكيان وترسل ردها بعد ساعات من القصف

20:40

النابلسي يلتقي الشعراوي رئيس الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات ووفد الاتحاد المرافق

20:25

افتتاح فعاليات البازار الخامس للخضار والفواكه في إربد

20:23

الجغبير: الوفد الصناعي الأردني بحث المعيقات التي تحول دون انسياب الصادرات الوطنية الى الجزائر

20:17

لا أوكسجين في “البَطين” !!

19:00

زيادين : الحزب الذي لا يطمح بالوصول إلى الحكومة هو ” نادي بلياردو “

18:30

عشائر واهالي شفابدران تطالب بالعودة عن ضم منطقتهم لامانة عمان وتحويلها الى بلدية

17:00

عاجل : ارتفاع أسعار مواد التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة 15%

16:43

أكثر من نصف مليون دينار دفعتها جماهير محمد رمضان على حفله بالعقبة لسماعه يغني لهم : بلالين انتم بلالين

16:10

بحث تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير السياحية

15:42

الروابدة يغادر إلى قطر خلال الأيام المقبلة

وفيات

وفيات الاحد 19-6-2022نعي فاضل: الشاب عهد محمد محمود الحامدالحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي إثر وفاة الشاب عهد ملكاوي من مدينة اربدوفيات الجمعة 17-6-2022وفيات الخميس 16-6-2022