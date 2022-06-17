انقاذ سلحفاة بحرية معمرة في العقبة

وطنا اليوم:انقذ الصياد محمد البدري سلحفاة بحرية علقت بحبل سفن ومخلفات بجانب رصيف الميناء القديم.

وقال البدري إنه رأى السلحفاة العالقة بحبال سفن خلال قيامه بصيد الاسماك بالقرب من الميناء القديم وقام على الفور بالنزول إلى المياه ومساعدتها ومن ثم قام باطلاق سراحها، مؤكدا أن الحبال التي كانت السلحفاة عالقة فيها هي حبال سفن وليست حبال صيادين.

وأضاف، أن السلاحف البحرية تعتبر من الاحياء البحرية المعمرة والمهددة بالانقراض وهي في القائمة الحمراء الاكثر عرضة للانقراض.

وأكد البدري أنه وبحسب القانون يمنع صيد السلاحف البحرية ويخالف أي شخص ويعرض للعقوبات في حال قام باصطيادها، مشددا على التزام الصيادين في العقبة بعدم اصطيدها واصطياد اي نوع مهدد بالانقراض او اي نوع يمنع القانون اصطياده حفاظا على التنوع البيئي في خليج العقبة.

ودعا زوار العقبة الى ضرورة الالتزام بالحفاظ على نظافة البيئة البحرية وعدم القاء اي مخلفات بحرية كي لا تؤثر على البيئة البحرية ولتبقى لنا ولأجيالنا القادمة.