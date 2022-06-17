الكويت تسلم مصر قطعا أثرية لا تقدر بثمن

وطنا اليوم:أعلنت الكويت الخميس، أنها سلمت مصر خمس قطع أثرية قالت إنها “لا تقدر بثمن” كانت السلطات قد ضبطتها في مطار الكويت الدولي عام 2019 خلال محاولة تهريبها من مدينة الأقصر إلى الكويت.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مدير إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سلطان الدويش قوله، إنه “تبين بعد تدقيق خبراء آثار من جامعة الكويت وبولندا ومصر أن ثلاثا من القطع أصلية تعود للعام 1400 قبل الميلاد تقريبا، وأن قطعتين “مشكوك في أصليتهما”.

تضم المجموعة المضبوطة أربعة تماثيل لملوك من الحضارة المصرية القديمة، منها تمثال للملك أمنحتب الثالث من الأسرة الثامنة عشرة، وآخر للإله آمون رع وتمثال لسيدة بالزي التقليدي، وتمثال للإله حورس الذي صورته الحضارة برأس صقر، إضافة إلى جدارية صخرية منقوشة.

وأشار الدويش إلى أن هذه ثاني مرة تسلم الكويت فيها مصر قطعا أثرية مهربة بعدما أعادت في 2018 غطاء تابوت فرعوني خشبي ضبطته جمارك الشحن الجوي في مطار الكويت.

ونقلت الوكالة الكويتية عن السفير المصري أسامة شلتوت قوله، إن التعاون بين مصر والكويت شمل التحقيق بشأن بعض المتهمين في عملية التهريب.

وكثفت مصر خلال السنوات القليلة الماضية جهود التنقيب عن الآثار كما تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بجوار أهرامات الجيزة بهدف تنشيط قطاع السياحة الذي يعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.