العيسوي يلتقي رئيس واعضاء نادي خريجي الكلية العلمية الاسلامية

وطنا اليوم:التقى رئيس الديوان الملكي العامر يوسف العيسوي، الخميس، برئيس نادي خريجي الكلية العلمية الاسلامية ايمن حتاحت والهيئه الاداريه للنادي، في رحاب الديوان.

وجاء اللقاء على هامش زيارة نظمها النادي الى الديوان الملكي، عرضت خلالها الهيئة أهم الانجازات التي استطاع النادي تحقيقها، والتى عملت على إزدهاره وتقدمه، ليكون نقطة التقاء وتواصل واستثمار لطاقات الخريجين وخبراتهم في دعم و تفعيل هذه المكرمة الملكية السامية، من خلال إقامة العديد من الانشطة، والفعاليات، والمبادرات و الشراكات مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصه والجمعيات المجتمعية والاهليه.