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ما أسباب ازدياد الجلطات القلبية بين الشباب الأردني

منذ دقيقتين
ما أسباب ازدياد الجلطات القلبية بين الشباب الأردني

وطنا اليوم:أرجع استشاري أمراض القلب والشرايين الدكتور رائد العوايشة تزايد الإصابة بالجلطات القلبية بين الشباب في الأردن إلى عدة أسباب بينها تدني مستوى الدخل والضغوط النفسية.
وجاءت الضغوطات النفسية على سلم أولويات العوايشة كواحدة من أكبر مسببات الإصابة بالجلطات لدى الشباب بحسب دراسة محلية اطلع عليها بنفسه.
وخلصت ذات الدراسة التي قسمت الفئة المستهدفة منها أي الشباب لـ3 مستويات بحسب دخل الفرد ( متدني، متوسط، عال)، إلى أن أصحاب الدخل المتدني أكثر عرضة للإصابة بالجلطات.
ولعب المستوى التعليمي بحسب العوايشة دورا كبيرا في النتائج النهائية، إذ تبين أن أصحاب المستوى التعليمي المرتفع تكون فرصة إصابتهم أقل، لامتلاكهم وعيا صحيا أكثر، وفق الدراسة التي وجدت احتمالية الإصابة بالجلطات بشكل عام تكون بعمر أقل بـ10 سنوات.
وأضاف العوايشة أن ارتفاع نسب التدخين بين الأطفال والشباب، يعد أيضا من الأسباب المؤدية للإصابة بالجلطات القلبية والتي عادة ما تكون قاتلة للفئات العمرية الصغيرة، علاوة على اختلاف طبيعة الحياة عموما، خاصة فيما يتعلق بالإقبال على الطعام غير الصحي.
وختم العوايشة تصريحه بالقول : “كل هذه الأسباب لتزايد الجلطات ليست قائمة على التوقع أو التخيلات بل مرتبطة بالدراسة العلمية التي تحدثنا عنها”


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