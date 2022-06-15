مديرة أردنية تعتذر لعمال الوطن بسبب تصرف طالباتها

وطنا اليوم:تقدمت مديرة مدرسة كفر أسد الثانوية الشاملة للبنات بالاعتذار لعمال الوطن على القاء طالبات للكتب والأوراق بشكل همجي ومزعج خارج بوابة المدرسة أثناء المغادرة.

ونشرت المدرسة عبر صفحتها على فيسبوك اعتذارا جاء فيه :

أتقدم أنا ثروة البطاينة مديرة مدرسة كفر اسد ث بنات بكل الاعتذار والأسف من عطوفة رئيس بلدية الوسطية المحترم وأعضاء البلدية الأفاضل وعمال الوطن التابعين لبلدية الوسطية على ما قامت به مجموعة من الطالبات لا تمثل إلا نفسها بإلقاء الكتب والأوراق بشكل همجي ومزعج خارج بوابة المدرسة أثناء المغادرة

واتمنى من طالباتنا أن لا يتكرر مثل هذا السلوك لأنه لا يمت بصلة لأخلاقنا وتنشئتنا وليس له علاقه بالقيم الإسلامية الحميدة التي نطبقها

وأذكر طالباتنا بأننا قائمون على مبادرة تدوير الورق في المدرسة وتم تبليغ الجميع بذلك فأرجو تسليم الكتاب أو الدفتر أو مجموعة الأوراق عند أمينة المكتبة وعدم القائها في الشارع خاصة أن من يجمعها من خلفنا إخوان لنا بعضهم بعمر آبائنا ولهم كل الحب والاحترام